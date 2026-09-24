Inclusione e futuro, giovani rifugiati al lavoro nei ristoranti McDonald’s di Roma

ROMA (ITALPRESS) - Dalla formazione all'ingresso nei ristoranti McDonald's della Capitale. E' il percorso avviato con "Oltre le Frontiere", il progetto di inserimento lavorativo per giovani rifugiati presentato nel locale di via Casal del Marmo, a Roma. L'iniziativa è promossa da MDC Fast Food Srl, società licenziataria del marchio, con P&G Alumni Italia Foundation, Seniores Italia Lazio ODV e Comunità di Sant'Egidio. "Il progetto vuole integrare ragazzi rifugiati e nasce dalla partnership con McDonald's e le associazioni del terzo settore. E' un percorso di inclusione, che è uno dei valori fondanti di McDonald's e il ruolo del licenziatario è quello di partire dai valori fondanti dell'azienda e declinarli su tutto il territorio", le parole di Domenico Di Carluccio, licenziatario McDonald's.

Alcuni ragazzi accolti dalla Comunità di Sant'Egidio hanno seguito un corso di formazione professionale finanziato dalla fondazione e organizzato da Seniores Italia Lazio. "Il nostro ruolo è quello di sostenere e promuovere progetti di inclusione. In questo progetto abbiamo fatto da ponte con l'associazione Seniores Italia nel Lazio e McDonald's. I corsi di formazione si strutturano su due livelli: uno teorico, svolto gratuitamente dai volontari dell'associazione, e uno pratico, con percorsi specifici per coinvolgere i ragazzi nel mestiere", aggiunge Cinzia Gaeta, Presidente Procter & Gamble Alumni Italia Foundation.

Dopo aver superato i colloqui per le posizioni offerte da MDC Fast Food, sono entrati nei gruppi di lavoro di alcuni ristoranti romani gestiti dalla società. Il percorso prevede anche un sostegno all'apprendimento dell'italiano, per facilitare l'attività lavorativa e la vita quotidiana.

Alla presentazione ha partecipato Marco Della Porta, presidente del Municipio XIV. Il progetto riunisce chi si occupa di accoglienza, chi organizza la formazione e un'impresa che offre opportunità di impiego. Per i giovani coinvolti, il lavoro può diventare un passo verso l'autonomia economica e l'integrazione nella comunità. "In questo territorio crediamo fortemente nell'alleanza per il bene comune. Lavoriamo insieme per obiettivi di crescita collettiva. La collaborazione con il terzo settore, per fornire lavoro a ragazzi rifugiati, è un qualcosa di importante e cerchiamo di intercettare i bisogni delle persone", sottolinea Della Porta.

L'iniziativa si affianca alle attività della Comunità di Sant'Egidio per le persone arrivate in Italia attraverso i corridoi umanitari. Secondo i dati dell'organizzazione, dal febbraio 2016 il programma, finanziato dalla società civile, ha accolto e avviato a percorsi di integrazione 7.816 persone. I promotori auspicano che la collaborazione possa proseguire ed estendersi ad altre regioni.

- foto ufficio stampa McDonald's. Da sinistra Salvatore Leotta, Seniores Italia Lazio ODV; Cinzia Gaeta, Presidente P&G Alumni Italia Foundation; Domenico Di Carluccio, Licenziatario McDonald's - MDC Fast Food Srl; Tooba Mashimi, una ragazza coinvolta nel progetto; Annamaria Spinelli, Comunità di Sant'Egidio; Marco Della Porta, Presidente Municipio XIV -

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