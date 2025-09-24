 / Moncalieri

Moncalieri | 24 settembre 2025, 13:28

Incendio alla pista di go kart di Moncalieri: l'impianto destinato a restare chiuso a lungo

I gestori: "Speriamo di tornare attivi nel più breve tempo possibile, ma i danni sono stati notevoli"

L'intervento dei Vigili del fuoco a Moncalieri domenica notte

L'intervento dei Vigili del fuoco a Moncalieri domenica notte

L'incendio avvenuto nella notte tra domenica e lunedì al kartodromo di Moncalieri , in strada Freylia Mezzi, non ha visto per fortuna persone ferite o coinvolte, ma i danni per la struttura sono stati notevoli. Così i gestori dell'impianto hanno annunciato che sarà necessaria una lunga chiusura.

Necessaria una lunga chiusura

"Questa è una notizia che ci addolora profondamente  - hanno fatto sapere i proprietari del Club Des Miles - purtroppo, l’incendio ha compromesso una porzione importante della struttura e alcuni dei nostri mezzi. Con grande rammarico dobbiamo annunciare la chiusura temporanea del kartodromo".

"Torneremo più forti di prima"

Poi, dopo aver ringraziato per la solidarietà ricevuta in questi giorni, i gestori hanno fatto sapere: "Stiamo lavorando senza sosta per valutare i danni e avviare i lavori di ripristino. Il nostro obiettivo è tornare operativi al più presto per riaccogliervi in pista. La vostra passione per i motori è la nostra forza e faremo di tutto per tornare più forti di prima". Per cancellare il brutto ricordo di una domenica nefasta.

Massimo De Marzi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium