Incendio alla pista di go kart di Moncalieri: l'impianto destinato a restare chiuso a lungo

L'incendio avvenuto nella notte tra domenica e lunedì al kartodromo di Moncalieri , in strada Freylia Mezzi, non ha visto per fortuna persone ferite o coinvolte, ma i danni per la struttura sono stati notevoli. Così i gestori dell'impianto hanno annunciato che sarà necessaria una lunga chiusura.

Necessaria una lunga chiusura

"Questa è una notizia che ci addolora profondamente - hanno fatto sapere i proprietari del Club Des Miles - purtroppo, l’incendio ha compromesso una porzione importante della struttura e alcuni dei nostri mezzi. Con grande rammarico dobbiamo annunciare la chiusura temporanea del kartodromo".

"Torneremo più forti di prima"

Poi, dopo aver ringraziato per la solidarietà ricevuta in questi giorni, i gestori hanno fatto sapere: "Stiamo lavorando senza sosta per valutare i danni e avviare i lavori di ripristino. Il nostro obiettivo è tornare operativi al più presto per riaccogliervi in pista. La vostra passione per i motori è la nostra forza e faremo di tutto per tornare più forti di prima". Per cancellare il brutto ricordo di una domenica nefasta.