Giochi giganti e mercatini: torna la festa di via Colombo

Una domenica all’insegna del divertimento e della socialità: il 28 settembre, dalle 9 alle 19, via Cristoforo Colombo si trasformerà in un grande parco giochi a cielo aperto per la nuova edizione della festa di via “Giochiamo”.

Il tratto compreso tra corso Mediterraneo e corso Duca degli Abruzzi sarà chiuso al traffico e invaso da stand, laboratori e spazi di intrattenimento per grandi e piccoli. Protagonisti della giornata saranno cinquanta giochi in legno giganti, che permetteranno ai bambini - ma anche agli adulti - di sfidarsi con creatività e fantasia, riscoprendo il piacere del gioco condiviso.

Accanto al divertimento, spazio anche alla tradizione: lungo la via troveranno posto le bancarelle di artigianato e di prodotti tipici, dove sarà possibile curiosare tra creazioni fatte a mano e assaporare eccellenze gastronomiche del territorio.

L’evento punta a offrire un’occasione per ritrovarsi in strada, incontrare i vicini e vivere il quartiere in modo diverso dal solito. Un mix di svago, cultura popolare e buon cibo che promette di attirare famiglie, curiosi e appassionati di mercatini.