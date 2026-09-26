Sicurezza industriale: siglata la convenzione Seveso tra Regione Piemonte, Vigili del Fuoco e Arpa

È stata presentata il 23 settembre al Grattacielo Piemonte la nuova convenzione tra Regione Piemonte, Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte e Arpa Piemonte per il coordinamento delle ispezioni nei sistemi di gestione della sicurezza degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore, nell'ambito della normativa Seveso (D.Lgs. 105/2015).

L'accordo, che avvia una fase di sperimentazione di un anno prima dell'approvazione definitiva, estende ai siti di soglia inferiore un modello di controllo coordinato già consolidato per gli stabilimenti di soglia superiore, con l'obiettivo di rendere le verifiche più efficaci, evitando duplicazioni e semplificando i procedimenti.

Centrale, nell'intesa, il contributo dei Vigili del Fuoco, il cui patrimonio di conoscenza tecnica sul campo si integra in modo strutturale con i controlli previsti dal D.P.R. 151/2011. Come sottolineato dal Direttore regionale Alessandro Paola, la convenzione «contribuisce a rafforzare il raccordo e la sinergia operativa», garantendo «controlli coordinati e ottimizzati» e permettendo, attraverso l'azione dei Comandi provinciali, di «incrementare le informazioni disponibili e incidere direttamente sulla sicurezza effettiva degli stabilimenti, affinché le emergenze vengano sempre più efficacemente prevenute».

Un ruolo, quello dei Vigili del Fuoco, che si conferma strategico anche alla luce dell'impegno straordinario messo in campo nella recente stagione degli incendi estivi, quando – insieme a Protezione Civile, tecnici Arpa e volontari – il Corpo ha garantito una risposta rapida e coordinata a tutela del territorio e del patrimonio ambientale piemontese.

Soddisfazione per l'intesa è stata espressa anche dall'assessore all'Ambiente Matteo Marnati, che ha definito il coordinamento tra enti «uno strumento operativo fondamentale per garantire la sicurezza del territorio», e dal direttore generale di Arpa Piemonte Secondo Barbero, che ha evidenziato il valore strategico delle ispezioni sui sistemi di gestione della sicurezza ai fini della prevenzione degli incidenti.