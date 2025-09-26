Nichelino: tenta di rubare al supermercato ma viene scoperto e arrestato

Fuori programma nel pomeriggio di lunedì 22 settembre in un noto supermercato di via Giusti a Nichelino. Un uomo di 36 anni ha pensato bene di provare a fare la spesa gratis, cercando di uscire senza pagare gli alimentari che aveva cercato di nascondere sotto il giubbotto.

Scattate le manette per rapina

Dopo essere stato bloccato dal personale, ha cercato ugualmente di darsi alla fuga, ma poco dopo è stato fermato da una pattuglia dei carabinieri che era rapidamente arrivata in zona, dopo la chiamata del dipendenti dell'ipermercato: per il 36enne sono scattate le manette per rapina.