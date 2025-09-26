Moncalieri saluta Don Paolo Comba: "Un pezzo della nostra storia"

La storia di Don Paolo Comba è un pezzo di storia di Moncalieri. Che ieri ha visto scrivere l'ultima pagina, prima che il parroco lasci la città per un nuovo incarico.

Dal 1997 al servizio della Città

A Moncalieri era arrivato nel 1997 giovane seminarista, nel 2001 diventa vice parroco e dal 2011 ha guidato la Collegiata Santa Maria della Scala. Qui, ha scelto di celebrare la messa di saluto, radunando anche i fedeli delle “sue” parrocchie Beato Bernardo di Baden e Santissima Trinità di Borgata Palera.

“Partire per rimanere”, ha detto sincero davanti alla chiesa gremita. Perchè il viaggio del nostro Don continua a pochi chilometri da qui, in Borgata Parella, incaricato di guidare la parrocchia della Divina Provvidenza.

Il saluto del sindaco Montagna

"E così sarà, Don. Perchè rimarrai nei nostri cuori e perché faremo ogni sforzo per continuare ad essere all’altezza del tuo esempio e dei tuoi insegnamenti", ha detto il sindaco di Moncalieri Paolo Montagna.

“Non per fare le stesse cose, ma per servire le stesse persone” – mi hai spiegato alla firma della Charta di Santa Croce, che mette nero su bianco l’alleanza tra Comunità Cattolica e Civile, insieme e ognuno con la sua parte di responsabilità, per costruire un futuro migliore. Ci hai insegnato che essere liberi non significa fare ciò che si vuole, ma avere il coraggio di scegliere il bene e donarsi agli altri con umiltà e forza. Per questo – e per tutto il resto che sai - a nome mio e della “nostra” Moncalieri, Grazie Don Paolo", ha aggiunto il primo cittadino.

"Per la tua guida, per la tua testimonianza, per il tuo cuore. Il tuo esempio continuerà a camminare accanto a noi, come sono certo che il ricordo di Moncalieri e dei moncalieresi resterà per sempre nel tuo cuore", ha concluso Montagna prima di un lungo e caloroso abbraccio con il don.