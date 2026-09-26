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Politica | 26 settembre 2026, 11:28

Scomparsa suor Angela Pozzoli, Canalis (Pd): "Ci lascia una grande donna impegnata a fianco delle vittime di violenza”

La consigliera regionale Monica Canalis nel 2021 propose al Consiglio regionale di premiare la presidente del Gruppo di volontariato vincenziano

Scomparsa suor Angela Pozzoli, Canalis (Pd): &quot;Ci lascia una grande donna impegnata a fianco delle vittime di violenza”

"Con Suor Angela Pozzoli ci lascia una grande testimone della carità cristiana ed una grande donna. Nel dicembre del 2021, in occasione della Giornata mondiale dei diritti umani, il Consiglio regionale del Piemonte, accogliendo una mia proposta, premiò Suor Angela con un riconoscimento speciale per il suo impegno accanto alle donne vittime di tratta e violenza. Per anni Suor Angela Pozzoli è stata il fermento per tante volontarie e volontari, che hanno reso la Casa di via Saccarelli un porto sicuro per le mamme e i bambini. Un esempio di religiosa di frontiera, capace di stimolare le istituzioni e di lavorare con esse al fine di dare risposte concrete ai bisogni dei più fragili. La ricordo con gratitudine ed affetto, certa che la sua testimonianza lascerà un’impronta duratura in tutta la comunità torinese" così Monica Canalis, consigliera regionale PD. 

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