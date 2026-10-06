Atc rinnova gli sportelli di corso Dante, più servizi e meno attese per gli inquilini delle case popolari

Migliorare l'accessibilità dei servizi, ridurre i tempi di attesa e rafforzare il supporto agli inquilini delle case popolari. E’ l’obiettivo dei nuovi sportelli di corso Dante 14 che l’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte ha recentemente rinnovato, rendendoli più accoglienti e confortevoli e prolungando l’orario di apertura.

A inaugurarli, questa mattina, il vicepresidente e assessore alla Casa della Regione Piemonte, Maurizio Marrone, insieme al presidente dell’Agenzia Maurizio Pedrini e ai componenti del Cda Fabio Tassone e Andrea Sacco.

Atc ha approfittato della pausa estiva (con chiusura limitata a pochi giorni nel mese di agosto) per dar corso a una riqualificazione e riorganizzazione complessiva degli spazi aperti al pubblico.

“Le case popolari - dichiarano Marrone e Pedrini - non sono solo edifici da amministrare, ma persone di cui prendersi cura. Queste persone devono poter ottenere informazioni chiare, svolgere le pratiche necessarie e ricevere supporto senza affrontare percorsi complicati o lunghi tempi di attesa. Per questo abbiamo ampliato gli orari di apertura degli sportelli, rafforzato l'assistenza telefonica, creato punti informativi dedicati e migliorato gli spazi di accoglienza. L'obiettivo è semplice: garantire agli inquilini un servizio più accessibile, più efficiente e attento ai bisogni delle famiglie, soprattutto di quelle che si trovano in condizioni di maggiore fragilità”.

I nuovi sportelli, al piano terra della sede di corso Dante, concentrano in un unico luogo le attività di accoglienza, informazione e gestione delle principali pratiche amministrative dell’Agenzia. Gli inquilini possono accedere liberamente, senza prenotazione ma con sistema salta-coda, ai punti informativi, che forniscono spiegazioni e informazioni sulle attività dell’Ente, aiutano a orientarsi tra le pratiche amministrative e offrono supporto nell’accesso ai servizi. Ad accogliere gli utenti, oltre al personale Atc, anche alcuni giovani volontari del Servizio Civile universale che, nell’ambito del progetto “Abitare il digitale”, forniscono assistenza per pratiche e servizi on-line (es. identità digitale, partecipazione a bandi).

Si accede invece su appuntamento, con apertura estesa anche al pomeriggio (dal lunedì al giovedì, il venerdì al mattino) agli sportelli dedicati allo svolgimento delle pratiche amministrative (le richieste di ospitalità, ad esempio, il censimento, le variazioni anagrafiche o reddituali, oppure, nei periodi dedicati, le domande di fondo sociale).

Un’attenzione particolare è stata prestata alle attività di prevenzione e contrasto della morosità, con 4 nuovi sportelli dedicati che, grazie a personale specializzato, forniscono informazioni, offrono la possibilità di sottoscrivere piani di rateizzazione, verificano pagamenti e aiutano a costruire percorsi mirati per tutti i nuclei famigliari che hanno necessità di regolarizzare la propria posizione.

La riorganizzazione delle attività in presenza si affianca inoltre al potenziamento dei servizi telefonici per gli inquilini: chiamando il centralino Atc (tel. 011.31301), gli abitanti delle case popolari possono accedere direttamente alle informazioni (tasto “1”), oppure parlare con un ufficio specifico, mentre è stato potenziato anche il numero verde gratuito per le segnalazioni manutentive (tel. 800.301081), attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.

Attenzione anche a chi risiede fuori Torino, con l’apertura di nuovi sportelli decentrati nei Comuni, a Settimo Torinese, ad esempio, oltre a quelli già attivi nei territori di Pinerolo, Orbassano, Beinasco, Carmagnola, Cuorgnè, Pianezza, Rivarolo, Venaria Reale e Susa.