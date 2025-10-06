 / Cronaca

Cronaca | 06 ottobre 2025, 08:43

In un'abitazione di Torino c'era un tesoro di reperti romani, etruschi e non solo. Recuperati 250 oggetti

L'operazione è stata condotta dai carabinieri e domani saranno restituiti allo Stato

Operazione condotta dai carabinieri

Operazione condotta dai carabinieri

Un vero e proprio tesoro di reperti antichi: romani, etruschi, ma anche legati a provenienza apula, umbra e messapica. In tutto, 250 oggetti di estremo valore storico che sono stati individuati e recuperati all'interno di un'abitazione privata di Torino e che domani saranno restituiti allo Stato.

La riconsegna avverrà domani a Palazzo Chiablese, presso la sede della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino, alla presenza del soprintendente Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino, architetto Corrado Azzollini, il comandante del Gruppo CC TPC di Monza e l’avvocato Tiziana Pisani per l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium