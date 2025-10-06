In un'abitazione di Torino c'era un tesoro di reperti romani, etruschi e non solo. Recuperati 250 oggetti

Un vero e proprio tesoro di reperti antichi: romani, etruschi, ma anche legati a provenienza apula, umbra e messapica. In tutto, 250 oggetti di estremo valore storico che sono stati individuati e recuperati all'interno di un'abitazione privata di Torino e che domani saranno restituiti allo Stato.



La riconsegna avverrà domani a Palazzo Chiablese, presso la sede della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino, alla presenza del soprintendente Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino, architetto Corrado Azzollini, il comandante del Gruppo CC TPC di Monza e l’avvocato Tiziana Pisani per l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino.