Tumori della pelle: in Piemonte incidenza più alta che nelle altre regioni del Nord

In Piemonte l'incidenza dei tumori sulla pelle è più alta rispetto alle altre regioni del nord Italia. Nella nostra regione si registrano 19 casi su 100mila persone, contro una media italiana di 12: un dato significativo che, secondo gli esperti, può essere dovuto al fototipo dei piemontesi.

I dati

Nel tour dermatologico in piazza San Carlo dello scorso luglio, organizzato da Croce Rossa, gli screening effettuati dalla dr.ssa Caliendo – dirigente sanitario del San Lazzaro Città della Salute Torino – coadiuvata dai dr. Vallet e dr. Bernardi, hanno rilevato un’alta incidenza di lesioni gravi della pelle: su 130 visite effettuate, ben 30, tra cui 3 melanomi maligni e 7 carcinomi. Dati preoccupanti, che chiariscono come sia essenziale la prevenzione.

"È quindi più che mai evidente la necessità di cambiare marcia nelle nostre abitudini e nella sensibilizzazione per un’adeguata prevenzione che passa necessariamente dagli stili di vita" commenta il capogruppo regionale Silvio Magliano che, con la lista civica Cirio Presidente, promette "sostegno agli Enti del Terzo Settore impegnati nella tutela della salute pubblica".

"Impegno per ridurre le liste d'attesa"

"Sono convinto - prosegue l'esponente della maggioranza - che i risultati possano venire da un impegno condiviso e congiunto. Sosterremo l’impegno della Regione per la riduzione delle liste d’attesa anche in ambito dermatologico, come nelle altre specialità, per aiutare i piemontesi a prendersi cura adeguatamente della propria pelle".