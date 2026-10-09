Maltempo, scuole chiuse e allerta meteo arancione e gialla per temporali sabato 10 ottobre: le regioni a rischio

(Adnkronos) - Dopo il maltempo che ha messo oggi in ginocchio mezza Italia, con il nubifragio nel napoletano e la doppia tromba marina nel trapanese, anche domani, sabato 10 ottobre, sarà una giornata difficile dal punto di vista meteo. La Protezione civile ha infatti diramato allerta meteo arancione per temporali su settori della Sicilia, della Calabria e della Puglia, e allerta meteo gialla su Abruzzo, Molise, Toscana, Basilicata, Umbria. Alcuni sindaci hanno pertanto già firmato ordinanze con le quali hanno stabilito la chiusura delle scuole per domani. Ecco l'elenco in aggiornamento regione per regione.

Alcuni comuni in Campania hanno già deciso di tenere chiuse le scuole per maltempo domani, sabato 10 ottobre. Si tratta di Torre del Greco, Giugliano, Quarto﻿ e Sorrento. Nel comune di Napoli al momento dovrebbero rimanere aperte.

In aggiornamento anche l'elenco dei comuni in Calabria che hanno deciso di tenere le scuole chiuse domani, 10 ottobre, quando è stata diramata sulla regione allerta meteo arancione per temporali. Ordinanze in tal senso sono state già firmate dai sindaci di Botricello, Taverna e Zagarise (in provincia di Catanzaro).

Come emerge dall'ultimo bollettino della Protezione civile, per domani, 10 ottobre, è stato diramato un avviso di allerta meteo arancione per temporali su settori di Calabria (Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale), Puglia (Salento, Bacini del Lato e del Lenne) e Sicilia (Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie).

Allerta meteo gialla sempre per domani e per temporali sulle seguenti regioni: Abruzzo (Marsica, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno), Basilicata (Basi-A1, Basi-B, Basi-E2, Basi-E1, Basi-A2, Basi-D, Basi-C), Calabria (Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale), Molise (Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro), Puglia (Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica), Toscana (Isole) e Umbria (Chiascio - Topino, Alto Tevere, Nera - Corno)