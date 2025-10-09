Il cibo dell’Europa per i poveri, abbandonato dagli abusivi, finisce in mezzo alla strada

Pacchi di cibo confezionato del banco alimentare, pronto all’uso, sono stati trovati in stato di abbandono lungo il marciapiede di via Nitti, a Mirafiori nord, dove alcuni accampamenti temporanei erano presenti nei giorni scorsi. Secondo la segnalazione del consigliere della Circoscrizione 2 Alessandro Nucera (Moderati), si tratta di confezioni etichettate con il marchio della Comunità Europea, tra cui pelati, che sembrano essere state lasciate dai precedenti occupanti abusivi.

La situazione, oltre a sollevare questioni igienico-sanitarie, evidenzia la difficoltà di gestione degli spazi pubblici e dei rifiuti, in particolare nelle zone dove si creano insediamenti temporanei. Nucera ha chiesto alle autorità competenti di intervenire con controlli e rimozione dei rifiuti, per garantire la sicurezza e la pulizia dell’area.

Di certo la convivenza tra camper rom e cittadini a Mirafiori è da tempo un problema al centro di raccolte firme ed esposti. Per i quartieri della periferia, inoltre, non è la prima segnalazione. In passato fu un operatore dell’Amiat, al lavoro in via Bologna all’angolo con corso Novara, a scoprire confezioni di piselli, fagioli e carote in un bidone. Le stesse che vengono consegnate dalle parrocchie insieme ai pacchi alimentari. Destinate a famiglie indigenti, italiane e straniere.



