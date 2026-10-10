Moica Piemonte incontra Aldo Sisto: una vita tra diritto, fede, libri e poesia

Una carriera nel diritto, una vita dedicata allo studio e una curiosità che non si è mai fermata davanti ai confini tra discipline. Aldo Sisto, classe 1934, sarà protagonista dell’incontro organizzato da Moica Piemonte APS il prossimo 22 ottobre, in un appuntamento pensato per attraversare alcuni dei grandi temi che hanno accompagnato la sua ricerca: dalla giustizia alla morale, dalla religione alla letteratura, fino alla poesia.

Originario di Taranto e laureato in Giurisprudenza, Sisto ha lavorato a lungo come dirigente dell’INAIL, ricoprendo incarichi in diverse sedi regionali e concludendo la propria carriera professionale in Piemonte, a Torino, città nella quale vive tuttora. Sarà protagonista dell’incontro organizzato da Moica Piemonte il 22 ottobre nella sede di Vol.To, a Torino, dove porterà il racconto di una vita segnata dallo studio e dalla curiosità intellettuale. Parallelamente al lavoro, ha infatti coltivato per decenni il diritto, la filosofia, le religioni, la letteratura e il teatro, trasformando questa ricerca in libri, saggi e versi.

Una vita tra studio e scrittura

Tra le sue pubblicazioni figurano “L’Italia fra degrado morale e criminalità”, “Dio assoluto e Dio persona” e “Quanti Gesù?”, opere che affrontano temi diversi ma accomunati dal desiderio di interrogarsi sulle grandi questioni della società, della fede e dell’esperienza umana. Alla produzione saggistica si affianca anche quella poetica, con la raccolta “Alti e bassi”.

L’incontro diventerà così l’occasione non soltanto per conoscere più da vicino l’autore e le sue opere, ma anche per ripercorrere una traiettoria personale nella quale esperienza professionale e ricerca culturale hanno continuato a dialogare nel tempo.

Un confronto aperto su società, fede e persona

A coordinare l’appuntamento sarà Lucia Rapisarda, presidente di Moica Piemonte APS, che accompagnerà il dialogo con Aldo Sisto attraverso alcuni dei temi centrali della sua produzione.

L’iniziativa si inserisce nel programma culturale dell’associazione e vuole offrire uno spazio di confronto aperto, nel quale libri ed esperienza personale diventino il punto di partenza per riflettere su questioni che riguardano la società contemporanea e il modo in cui ciascuno prova a interpretarla.