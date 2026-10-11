A Grugliasco torna Scena Corsara: 21 eventi tra teatro, incontri, musica, presentazione di libri

Il progetto di "Scena Corsara", a Grugliasco, è sempre più ambizioso: portare la stagione del Perempruner anche fuori dal teatro. Sia fisicamente, coinvolgendo altri spazi della città. Sia a livello di contenuti: nel cartellone, cioè, ci saranno sì i "soliti" spettacoli e le performance da palcoscenico, ma anche incontri, musica e - soprattutto - presentazioni di libri.

A raccontarlo è Pietra Selva Nicolicchia della compagnia Viartisti che mette la firma su "Scena Corsara" e opera da anni al Teatro Perempuner. In programma ventuno appuntamenti che vanno da ottobre a maggio: spettacoli, performances, seminari, live set, concerti, presentazioni di libri ed eventi realizzati con la Città di Grugliasco e la Società Le Serre. Oltre al Perempruner, saranno coinvolti la Biblioteca Civica, a Villa Boriglione e in altri luoghi emblematici della città.

"Quest'anno al Perempruner si alterneranno musica, danza, prosa e laboratori, con l'intento di rendere il pubblico parte attiva e integrante dello spettacolo", hanno commentato il sindaco Emanuele Gaito e l'assessora alla Cultura Anastasia Rita Guarna. "Visto il riscontro estremamente positivo che abbiamo avuto lo scorso anno, siamo molto fiduciosi di riuscire, anche per questa edizione, a portare sempre più persone a godere delle emozioni che solo il teatro può regalare".

Tra le eccellenze del territorio ci saranno l’Associazione Musica Insieme che aprirà la stagione domenica 25 ottobre alle 17 con un concerto barocco eseguito dall’orchestra giovanile, e l’Associazione Agamus che, a gennaio, presenterà un concerto di sole percussioni.

La regista Emma Dante, artista di fama internazionale che recentemente ha ricevuto a Venezia il Leone d’oro alla carriera, arrivererà il 7 marzo 2027 con il suo “Tango delle capinere”, che parla dell’amore che resiste nei ricordi di una coppia anziana.

Mentre Laura Curino, una delle più note attrici e autrici di spettacoli di teatro di narrazione, porterà in scena nel mese di aprile “La meravigliosa lezione di Rachel Carson”, biologa statunitense, madre dell’ambientalismo americano.

Molte altre le Compagnie, le artiste e gli artisti ospiti della stagione corsara che si potranno vedere sul palcoscenico del Teatro Perempruner: la Compagnia Teatrale Arcobaleno di Rivoli, con uno spettacolo dedicato a Mia Martini; Silvia Battaglio, giovane artista della Compagnia Tangram di Torino, che presenta una performance di danza e marionette ispirata alla favola di Barbablù; Maria Dolores Pesce, autrice e critica che presenta, in dialogo con Laura Bevione, un dittico di testi dedicati a Dacia Maraini; John Bringwolves, giovane musicista torinese che presenterà il suo ultimo album intitolato “Crash”, tra musica analogica e digitale; Eleonora Frida Mino della Compagnia Bonaventura con uno spettacolo per famiglie che parla di bosco e di profumi; Patrizia Nicola, autrice e poeta aviglianese, che presenta un recital dedicato a Rosa Luxemburg; Simona Ceccobelli, giovane performer di origini umbre con il suo laboratorio di “Poesia in corpo” aperto alla cittadinanza, Laura Bevione che racconterà al pubblico i segreti che si celano dietro la creazione di uno spettacolo.

La Compagnia Viartisti Teatro è presente con alcuni spettacoli: l’anteprima di “Battaglia in bianco e nero, raccontare Letizia” spettacolo scritto da Riccardo Liberati e Pietra Selva Nicolicchia dedicato alla fotografa Letizia Battaglia, scomparsa nel 2022; lo spettacolo ”Ho rubato una pistola, storia della partigiana Elena e dell’attentato di via Rasella” di e con Gloria Liberati, in occasione del Giorno della Memoria; “E ricordare non basta”, testo e regia di Pietra Selva Nicolicchia, in ricordo dei 68 Martiri di Grugliasco; il debutto di “Materiale incandescente” performance di Raffaella Tomellini con la regia di Simona Ceccobelli sul tema dell’eros; infine lo spettacolo realizzato con gli allievi del corso di teatro annuale Viartisti e del corso Arca Sonora Art Academy, curato da Diego Casale e Pietra Selva Nicolicchia, che chiude la stagione.

Proseguirà poi, anche per questa seconda edizione corsara, la collaborazione con Anpi Grugliasco e Se non ora quando Grugliasco per gli appuntamenti realizzati in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, per il Giorno della Memoria, per l’8 marzo, per il 25 aprile, nel solco di una scena corsara che osserva, interroga e documenta il presente. Proseguirà inoltre la collaborazione con Associazione Libera contro le mafie: in occasione del 21 marzo 2027 è prevista l’apertura di un presidio di legalità che avrà sede proprio al Teatro Perempruner e una serata dal titolo “Di verità e giustizia” reading teatrale della compagnia Viartisti Teatro.