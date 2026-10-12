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Stadio Aperto | 12 ottobre 2026, 23:46

Alessandria già in fuga? L'Imperia fa suo il big match contro la Biellese

Ospite in studio Alberto Falco, tecnico del Lascaris

Alessandria già in fuga? L'Imperia fa suo il big match contro la Biellese

Tra le tante protagoniste di questo inizio di campionato, nel girone A del campionato di Serie D, c'è sicuramente la neopromossa Lascaris di mister Alberto Falco.

Il tecnico è stato ospite di Stadio Aperto nella puntata di lunedì 12 ottobre, raccontando i passaggi che hanno permesso alla società di Pianezza di approdare in pochi anni dalla Promozione al massimo campionato dilettantistico nazionale.

Domenica prossima è in calendario la sfida interna contro l'Alessandria, pronta ad allungare in vetta a +4 sulla Biellese dopo la sconfitta dei bianconeri in casa dell'Imperia.

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