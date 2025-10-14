Novità per i passeggeri bus: i ticket Gtt 48h e 72h anche digitali

Comprare tramite app sarà più conveniente: i titoli costeranno meno

Dopo i biglietti singoli, ora anche i ticket 48h e 72h diventano digitali e saranno disponibili sull'app di Gtt. Il via libera alla novità questa mattina su input dell'assessore Chiara Foglietta.

Gli sconti

Se nelle edicole e rivendite sarà ancora possibile comprare questi titoli in formato cartaceo, chi deciderà di acquistarli tramite "TO Move" potrà risparmiare. Il biglietto digitale 48h sarà venduto a 7,80 euro (rispetto agli 9,50 euro della versione cartacea), mentre il titolo 72h costerà 10,30 euro (anziché 12,50 euro).

Una misura già sperimentata con successo per il biglietto “Daily”: durante ad esempio il Salone del Libro le vendite tramite app sono cresciute del 20%.

"La digitalizzazione dei biglietti - dichiara l’assessora alla Mobilità della Città di Torino - è un esempio concreto dei vantaggi che l’innovazione può offrire: semplicità d’uso, maggiore flessibilità e un minore impatto ambientale". L’entrata in vigore dei nuovi biglietti digitali sarà definita da GTT nei prossimi giorni.