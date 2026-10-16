A Moncalieri in arrivo un pentolone di bollito e Davide D'Urso

Dopo il weekend dedicato alle Pro Loco, da stasera a domenica Moncalieri ospita il terzo fine settimana dedicato a Gusto Festival. Se gli appassionati che hanno popolato il PalaExpo non hanno ancora saziato la loro fame, vediamo se ci riusciranno millecinquecento chili di carne. Cotti lentamente, dal mattino presto, nel pentolone di Obelix versione sabauda in occasione della tre giorni dedicata a Sua Maestà il Bollito.

Dalla cena di gala alla comicità

Il terzo weekend si apre oggi, venerdì 16 ottobre, dalle ore 20 con la cena di gala che celebra uno dei grandi riti autunnali piemontesi: la bagna cauda. Questo il menu: Salumi misti · Bagna cauda · Tortellini in brodo · Sorbetto al frutto della passione · Vino, acqua, caffè, più un menù bimbi a disposizione.

Sabato 17 e domenica 18 ottobre il PalaExpo ospita la Fiera del Bollito Misto: ingresso libero, assaggi, musica e un'atmosfera che profuma di brodo della nonna in autunno. Quello che mannaggia fuori piove, però in fondo va bene così.

Una serata con Davide D'Urso

Sabato sarà già possibile degustare il bollito presso lo stand dei Macellai di Moncalieri (oltre ad altre golosità e sapori della tradizione da scoprire), musica e intrattenimento per bambini tutto il giorno fino alle 21, quando saremo in compagnia del comico Davide D'Urso (ingresso libero, posti a sedere).

Domenica a partire dalle ore 12 i 1.500 chili di bollito misto cotti nel pentolone saranno pronti per essere inforchettati. Ospiti speciali di questa edizione due stand d'autore con Fabrizio Lamberti di Vin Bistrot e Biagio Valerio, chef moncalierese e campione mondiale di pizza DOC, e quattro showcooking tutti da gustare, con degustazione di birre abbinate.