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Nichelino-Stupinigi-Vinovo | 12 ottobre 2026, 09:45

Incidente via Debouché, dolore e lutto per la scomparsa di Alessia

Oltre a Moncalieri e Nichelino, piangono la 28enne l'Istituto di Candiolo (dove lavorava come tecnico di radiologia) e il Trofarello calcio (dove gioca il marito)

Lutto per la scomparsa della 28enne Alessia Fonsatti

Lutto per la scomparsa della 28enne Alessia Fonsatti

Sono in tanti coloro che stanno soffrendo in questi giorni per la tragica e prematura scomparsa di Alessia Fonsatti, la 28enne nata a Moncalieri ma residente a Nichelino, che ha perso la vita a seguito del terribile incidente avvenuto il 7 ottobre in via Debouché.

Il dolce ricordo dell'Istituto di Candiolo

Oltre a parenti ed amici delle due città, il dolore coinvolge anche la Fondazione Allegra Agnelli per la Ricerca sul Cancro: Alessia, infatti, era una radiologa dell'Istituto di Candiolo, che l'ha voluta ricordare con un messaggio social carico di commozione: "Ci sono sorrisi che lasciano un segno e persone che, anche nel poco tempo trascorso insieme, riescono a farsi voler bene. Ricordiamo con grande affetto Alessia Fonsatti, tecnico di radiologia, che ci ha lasciato troppo presto. Il suo sorriso, la sua gentilezza e il ricordo dei momenti condivisi resteranno nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerla e lavorare al suo fianco. 

A nome di tutta la Fondazione e dell’Istituto, ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutte le persone che le hanno voluto bene. Ciao Alessia, continueremo a ricordarti così, con il tuo sorriso".

Il lutto del Trofarello (dove gioca il marito)

Il dolore, dal mondo della sanità si è allargato a quello dello sport, coinvolgendo anche il Trofarello Calcio, dove gioca il marito della sfortunata ragazza, Mattia Stendardo: per rispettare il suo dolore, la prima squadra ha rinviato gli impegni in questo fine settimana, mentre le formazioni giovanili sono scese in campo con il lutto al braccio.

Intanto è stata decisa la data dei funerali, che si svolgeranno sabato 17 ottobre nella parrocchia Regina Mundi di Nichelino, alle ore 14.30.

Massimo De Marzi

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