Incidente via Debouché, dolore e lutto per la scomparsa di Alessia

Sono in tanti coloro che stanno soffrendo in questi giorni per la tragica e prematura scomparsa di Alessia Fonsatti, la 28enne nata a Moncalieri ma residente a Nichelino, che ha perso la vita a seguito del terribile incidente avvenuto il 7 ottobre in via Debouché.

Il dolce ricordo dell'Istituto di Candiolo

Oltre a parenti ed amici delle due città, il dolore coinvolge anche la Fondazione Allegra Agnelli per la Ricerca sul Cancro: Alessia, infatti, era una radiologa dell'Istituto di Candiolo, che l'ha voluta ricordare con un messaggio social carico di commozione: "Ci sono sorrisi che lasciano un segno e persone che, anche nel poco tempo trascorso insieme, riescono a farsi voler bene. Ricordiamo con grande affetto Alessia Fonsatti, tecnico di radiologia, che ci ha lasciato troppo presto. Il suo sorriso, la sua gentilezza e il ricordo dei momenti condivisi resteranno nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerla e lavorare al suo fianco.

A nome di tutta la Fondazione e dell’Istituto, ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutte le persone che le hanno voluto bene. Ciao Alessia, continueremo a ricordarti così, con il tuo sorriso".

Il lutto del Trofarello (dove gioca il marito)

Il dolore, dal mondo della sanità si è allargato a quello dello sport, coinvolgendo anche il Trofarello Calcio, dove gioca il marito della sfortunata ragazza, Mattia Stendardo: per rispettare il suo dolore, la prima squadra ha rinviato gli impegni in questo fine settimana, mentre le formazioni giovanili sono scese in campo con il lutto al braccio.

Intanto è stata decisa la data dei funerali, che si svolgeranno sabato 17 ottobre nella parrocchia Regina Mundi di Nichelino, alle ore 14.30.