Merenderos alla Pellerina: "Impieghiamo Guardie dei Fuochi contro falò abusivi"

Impiegare le Guardie dei Fuochi per "contrastare" i falò dei merenderos alla Pellerina, ma anche contro chi butta i mozziconi di sigaretta nei boschi della collina. E' quello che auspica il consigliere regionale Sergio Bartoli (Cirio Presidente), dopo l'incontro che si è svolto ieri sera con il corpo nazionale, a cui erano presenti anche l'onorevole Daniela Ruffino e ai consiglieri Maria Piarulli della Circoscrizione 6 ed Enrico Crescimanno della 5.

Falò alla Pellerina

Al centro del dialogo il ruolo delle Guardie ai Fuochi, le attività svolte e le possibilità di valorizzarne la presenza sul territorio torinese, con l’obiettivo di incrementare la collaborazione sul fronte della sicurezza. In particolare per svolgere attività di controllo nelle aree verdi e nei parchi, nel caso di accensione di falò e fuochi non autorizzati. Come accade appunto alla Pellerina, dove durante la bella stagione ogni weekend vengono organizzate grigliate, in particolare da gruppi di sudamericani.

"La sicurezza dei cittadini e del territorio è un tema che richiede attenzione e iniziative concrete. L’incontro con il Corpo Nazionale delle Guardie ai Fuochi rappresenta un’occasione per approfondire le possibilità di collaborazione e valutare come valorizzare le competenze e le professionalità presenti a servizio della comunità, in particolare nei parchi torinesi dove comportamenti al limite frequentemente mettono a rischio il patrimonio ambientale e i cittadini" conclude Bartoli.



