A Santa Rita e Mirafiori le luminarie di Natale si accendono prima delle Atp Finals

Il Natale, almeno in Circoscrizione 2, si accende in anticipo, pronto ad accogliere non solo i residenti ma anche i tanti turisti in arrivo in città per le Atp Finals, previste dal 15 al 22 novembre. Un’iniziativa corale che vede come capofila l’associazione commercianti Tripoli Nord, al fianco di una vasta rete di vie e mercati del territorio: via Barletta, corso Sebastopoli, l'associazione Tripoli Stadio Olimpico e i mercati Don Grioli, Santa Rita e Cesare Pavese.

In totale verranno allestite 105 arcate luminose, per un investimento complessivo di 14.700 euro (140 euro l'una), sostenuto direttamente e in anticipo dalle associazioni di via e dai banchi mercatali dei quartieri Santa Rita, Mirafiori Nord e Mirafiori Sud. Con la grande collaborazione del centro civico che ha elargito un contributo pari all'80% del totale.

Accensione il 14 novembre per il grande tennis

In alcune vie, come via Barletta, i montaggi sono già iniziati. Tutte le installazioni si accenderanno ufficialmente il 14 novembre, alla vigilia del grande appuntamento sportivo all'Inalpi Arena. "L'accensione avverrà prima dell'inizio delle Atp Finals per dare un segnale forte ai cittadini e ai turisti", sottolinea il coordinatore al Commercio della Circoscrizione 2, Riccardo Prisco.

Un entusiasmo condiviso anche dalla presidente dell'associazione commercianti Tripoli Nord, Stefania Carozzi. "Le luminarie profumano di Natale e, anche se attraversiamo mesi economicamente più complessi, le luci riescono a creare quell'atmosfera calda che piace a tutti. È un progetto condiviso che trova sempre grande riscontro tra i cittadini".

Luci d'Artista e l'albero in piazza

Oltre alle classiche arcate lungo le vie dello shopping e nei mercati rionali, la mappa della luce comprenderà installazioni speciali e vere e proprie Luci d'Artista. Piazza Santa Rita ospiterà l'immancabile albero di Natale e un'installazione con due grandi stelle luminose mentre i giardini Pugno saranno valorizzati da un'installazione a tema spaziale con stelle e pianeti. L'inaugurazione è prevista il prossimo 6 dicembre.