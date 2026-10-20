L’arte urbana incontra la memoria civica, gli studenti a lezione di legalità e pittura con Karim Cherif

L’arte esce dalle aule scolastiche per farsi esperienza concreta, partecipazione e memoria viva. Mercoledì 21 ottobre 2026, gli studenti della scuola secondaria saranno protagonisti di un momento di confronto e lavoro sul campo in piazzale Rostagno, al fianco dell'associazione Socratè di Aeronautica e dello street artist Karim Cherif, attualmente impegnato nell’opera di rinnovo e restauro del murale dedicato a Mauro Rostagno.

Non si tratterà di una semplice lezione all’aperto, ma di un vero e proprio laboratorio di educazione civica per stimolare nei più giovani la cura dei beni comuni, il rispetto degli spazi pubblici e la consapevolezza di far parte di un territorio con una forte identità sociale e culturale.

Tecnica, creatività e ricordo di Mauro Rostagno

Durante la giornata, Karim Cherif guiderà i ragazzi alla scoperta del linguaggio visivo e delle logiche della street art, illustrando le tecniche pittoriche e figurative alla base della rigenerazione urbana.

Il cuore dell'incontro sarà la narrazione e la memoria: l'artista spiegherà la genesi del progetto visivo, raccontando come l’opera si intrecci indissolubilmente con la figura umana, sociale e intellettuale di Mauro Rostagno, il giornalista e sociologo torinese assassinato da Cosa Nostra nel 1988 a Valderice per la sua coraggiosa attività di denuncia.

Protagonisti della cura del quartiere

I ragazzi non saranno semplici spettatori: avranno la possibilità di impugnare pennelli e colori per provare direttamente sul campo alcuni tratti del disegno, lasciando un segno simbolico del proprio passaggio e diventando attori protagonisti della cura del proprio quartiere.

Come sottolineato nella comunicazione inviata alle famiglie, attraverso questo momento d’incontro, la scuola media Mila (plesso King) ribadisce il valore pedagogico dell’appartenenza al territorio: vivere gli spazi pubblici con rispetto e consapevolezza è il primo passo per formare cittadini attenti e responsabili.