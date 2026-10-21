Ravinale (Avs): "Agricoltori in crisi per il caro-gasolio, la Giunta Cirio intende affrontare l'emergenza?"

"Di fronte alle gravi difficoltà economiche che stanno colpendo il comparto agricolo piemontese, ieri la maggioranza di destra del Consiglio Regionale ha perso una buona occasione per dimostrarsi all'altezza della situazione: invece di discutere gli atti di indirizzo dell'opposizione sul sostegno al mondo agricolo che si sta mobilitando a fronte del caro gasolio fuori controllo, che arriva dopo un'estate di danni legati alla crisi climatica, hanno preferito avviare la discussione - poi interrotta a ora di pranzo - sui disordini del weekendz per portare avanti la loro inutile guerra ai ragazzini. Come sempre, la propaganda va a discapito della realtà. E poi hanno il coraggio di dire a noi che siamo contro il mondo agricolo, strumentalizzando ogni nostra presa di posizione che chiede di rendere le attività agricole compatibili con la tutela dell'ambiente - da ultimo rispetto alle nuove deroghe che Cirio e Marnati vogliono introdurre sul prelievo di acqua dai fiumi - unico modo per sostenere davvero le produzioni". Così Alice Ravinale, capogruppo di Avs di Regione.



"Negli ultimi 20 anni il costo del gasolio agricolo è più che triplicato, mentre il guadagno di chi lavora la terra si è dimezzato. Le aziende agricole italiane sono al collasso e gli scaffali dei supermercati in diverse zone iniziano a svuotarsi. Intanto il costo del carrello della spesa è aumentato del 29,5% in 5 anni e in Italia 5,4 milioni di persone vivono in povertà assoluta".



"I trattori bloccano le strade in mezza Italia, dalla Calabria alla Puglia, dalla Basilicata alla Sicilia, ma per questo Governo è come se non esistessero: nessun decreto d'urgenza, nessuna emergenza. Per il caro gasolio sono stati disposti sostegni soltanto fino al 1° giugno: ma sappiamo bene che i costi hanno continuato ad aumentare e per questo chiediamo alla Giunta Cirio un sostegno straordinario che copra anche i costi del periodo di raccolta estiva".



"Degli ordini del giorno, forse, si discuterà il prossimo martedì. Dicono di difendere il Made in Italy, ma la verità è che questa destra ha abbandonato gli agricoltori italiani ai rincari, alla crisi climatica e a un mercato dove i grandi colossi la fanno sempre più da padrone a discapito dei piccoli produttori".