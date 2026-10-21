La Castella Sposi 2026: la decima edizione celebra nozze e solidarietà al femminile

L'evento “LA CASTELLA SPOSI” raggiunge la sua decima edizione e torna sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026 alla Tenuta La Castella di Villafranca d’Asti, in Regione Sant’Antonio 13, location per eventi e matrimoni nel Monferrato. Due giornate per immaginare il proprio matrimonio, incontrare i professionisti del settore e scoprire idee per il giorno del sì, evento gratuito su invito e orario continuato dalle 10:00 alle 20:00.

Ambientata in un suggestivo e romantico casale del Monferrato, l'evento offre ai futuri sposi l’opportunità di confrontarsi direttamente con oltre 25 operatori del mondo wedding, raccogliere proposte e trovare ispirazione per organizzare una celebrazione che rispecchi i propri desideri. Quest'anno lo staff di X-enia Srl della location La Castella si è rinnovato nel look e nell'organico, mostrando straordinaria passione e visione, con nuovi progetti atti a migliorare il rapporto con gli sposi, il territorio ed i suoi collaboratori.

L’appuntamento openday “LA CASTELLA SPOSI” si rivolge sia a chi sta ancora cercando la location sia alle coppie che hanno già scelto dove sposarsi e desiderano completare il progetto delle nozze. Un’occasione per conoscere professionalità e servizi, condividere idee e valutare insieme agli espositori le soluzioni più adatte al proprio matrimonio.

Domenica 25 ottobre, alle ore 9:30, prima dell’apertura alle coppie prevista alle ore 10:00, si terrà un momento dedicato alla valorizzazione dell’imprenditoria locale e all’impegno sociale. “Abbiamo creato un sogno che dura da ormai 10 anni e siamo orgogliosi di essere un punto di riferimento sul territorio per gli sposi e per I professionisti che collaborano quotidinamente con la nostra struttura. ” così ne parla Enrico Follo: sarà infatti premiata un’azienda del territorio operante nel settore wedding con straordinari risultati, con un riconoscimento al contributo delle realtà locali nel mondo dei matrimoni anche alla presenza dei rappresentanti di Confcommercio Asti.

Nel corso della cerimonia sarà infine consegnata la donazione al Centro Antiviolenza L’Orecchio di Venere della

Croce Rossa Italiana – Comitato di Asti. La consegna sarà effettuata dai responsabili della società X-enia Srl del Gruppo AV HOLDING e della location La Castella, alla presenza dell'avvocato Francesca Maccario, legale del Centro Antiviolenza.

La scelta di sostenere il Centro Antiviolenza L'Orecchio di Venere nasce da una sensibilità condivisa verso la parità di genere e il contrasto a ogni forma di violenza sulle donne. La donazione al Centro Antiviolenza esprime la volontà comune di amministratori, responsabili e collaboratori di tradurre questi valori in un sostegno concreto. La struttura La Castella e le aziende del Gruppo AV HOLDING sono gestite quotidianamente in maggioranza da donne, la cui presenza risulta centrale nella vita delle imprese, rendendo particolarmente sentito l’impegno per il rispetto, le pari opportunità e l’autonomia femminile.

Il contributo sarà destinato a sostenere il percorso di autonomia e inserimento professionale di una donna seguita dal Centro Antiviolenza.

“LA CASTELLA SPOSI” il 24 e 25 ottobre 2026 sostiene anche Candiolo con “LIFE IS PINK” mediante l'acquisto di portabadge pink per i collaboratori e lo staff, un gesto concreto a favore della ricerca e della salute delle donne.

“Amore è anche cura.”

La decima edizione di LA CASTELLA SPOSI affianca così all’incontro tra coppie e professionisti un gesto di solidarietà, legando la celebrazione dell’amore alla promozione di relazioni fondate sulla libertà, sulla dignità e sul rispetto reciproco.

LA CASTELLA SPOSI 2026 – DECIMA EDIZIONE

24 e 25 ottobre 2026 · Ore 10:00–20:00 · Ingresso gratuito – Su invito www.lacastellasposi.it

Tenuta La Castella · Regione Sant’Antonio 13 · Villafranca d’Asti (AT)

Cerimonia di premiazione e consegna della donazione: domenica 25 ottobre, ore 9:30.

Informazioni: lacastella.info@gmail.com