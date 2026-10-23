Gasolio agricolo, via libera del Cdm a 60 milioni: contributi a fondo perduto per le aziende italiane

Sessanta milioni di euro dallo Stato alle aziende agricole italiane a copertura di 121 milioni di litri di gasolio agricolo acquistato fra il 1° giugno e il 15 ottobre. Il provvedimento è stato deliberato ieri Consiglio dei Ministri: un contributo a fondo perduto pari al 20% delle spese sostenute per l'acquisto di carburante effettuate dal 1° giugno al 15 ottobre 2026, che arriva a coprire fino a 45 centesimi al litro il costo a carico delle imprese, con ricadute positive e immediate per il settore primario di tutta Italia.

Grande apprezzamento per il provvedimento è stato espresso dagli assessori all'Agricoltura delle Regioni Basilicata Carmine Cicala, Lazio Giancarlo Righini, Lombardia Alessandro Beduschi, Molise Salvatore Micone, Piemonte Paolo Bongioanni e Veneto Dario Bond: "È un nuovo e concreto intervento a favore della filiera agricola da parte del ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida e del Governo Meloni – commentano gli assessori delle sei Regioni –. Al ministro, al Presidente del Consiglio e al Governo il grazie di quanti lavorano ogni giorno in Italia per produrre e valorizzare il nostro settore primario".

"Come assessori regionali all'Agricoltura – sottolineano gli assessori delle sei Regioni -abbiamo concordato in sede di Conferenza Politiche Agricole di poter ottenere dalla Commissione Europea la possibilità di destinare i minori utilizzi della programmazione Csr per integrare interventi dello Stato a favore di situazioni emergenziali in agricoltura come questa del gasolio, come è già stato fatto per i fertilizzanti. Una decisione positiva in questo senso da parte di Bruxelles consentirebbe di integrare in modo fattivo a livello regionale l'importante intervento statale e di aumentare ulteriormente la copertura, con ricadute positive e immediate per il settore primario italiano. Il nostro impegno deve utilizzare tutti gli strumenti a disposizione affinché una situazione complessa come quella attuale non arrivi a spezzare e contrapporre gli anelli della catena fra produzione, distribuzione e consumo penalizzando il primo anello, ossia il patrimonio rappresentato dai nostri produttori".

Per coordinare le azioni da intraprendere anche a tale riguardo, il ministro Lollobrigida ha convocato presso il Ministero mercoledì 28 ottobre una riunione con gli Assessori all'Agricoltura delle Regioni e Province autonome.

Per il comparto agricolo, le risorse saranno trasferite ad Agea, individuata come autorità responsabile della gestione degli adempimenti relativi al regime di aiuto. Le modalità e i termini per la presentazione della documentazione saranno definiti entro cinque giorni dall'entrata in vigore del decreto; i pagamenti sono previsti entro i successivi trenta giorni.