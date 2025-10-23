Da domani le strade di Torino diventano un museo a cielo aperto: si accendono le Luci d'Artista

Le strade di Torino tornano ad essere un museo a cielo aperto con Luci d'Artista. L'inaugurazione della 28esima edizione sarà domani sera alle 18.15 ai Giardini Reali: ci saranno 32 installazioni luminose, arricchite quest'anno da ben quattro nuove opere firmate da grandi protagonisti della scena artistica.

Le novità

Saranno coinvolti nuovi spazi della città, che entreranno a fare parte della mappa luminosa dal 24 ottobre all'11 gennaio. Tra le novità, un'opera firmata dall'icona dell'arte internazionale Tracey Emin: "Sex and Solitude", collocata nei Giardini Reali bassi.

Ipotesi Patti Smith a Torino

Nel cortile delle Ogr sarà esposta per la prima volta l'installazione "Mummer Love", realizzata da Soundwalk Collective in collaborazione con la leggendaria cantautrice Patti Smith e dal compositore statunitense Philip Glass.

Se i musicisti non ci saranno domani sera all'inaugurazione, non è escluso che i loro fans avranno la possibilità di vederli a Torino. "Stiamo lavorando - ha chiarito il curatore Antonio Grulli - per una loro presenza in città".

La luce delle Atp Finals

Al Museo di Scienze Naturali ci sarà l'opera al neon "Untitled" dell'artista lituano Gintaras Didziapetris, già protagonista della Biennale di Venezia. Ultima novità la luce Bouncing the Ball di Riccardo Previdi in piazza San Carlo, che sarà inaugurata l'8 novembre in occasione dell'apertura delle Nitto Atp Finals.

"Oggi - ha sottolineato l'assessore alla Cultura, Rosanna Purchia - è un giorno pieno di luce e gioia. La scelta politica è di tenere Luci d'Artista nel centro di Torino, ma durante il periodo natalizio nelle altre sette Circoscrizioni facciamo delle scenografie luminose grazie ad Iren". Nel 2024, ad esempio, era stato messo il tunnel di luci in piazza Santa Rita e le palle luminose ai giardini Chiaves. Un'esperienza che verrà ripetuta anche quest'anno.

"Luci d'Artista - ha sottolineato il curatore -, è un progetto da non dare per scontato, che richiede un lavoro costante tutto l'anno: dietro c'è un impegno incredibile, ognuno lo sento come proprio".

Due bus e due tour per circoscrizione?

Con la 28° edizione di Luci d'Artista nasce la nuova sezione "Duet", che raccoglie le collaborazioni internazionali. Anche per questa edizione alla manifestazione si affianca la sezione collaterale Luminarie, luci accesi da "private" a testimonianza di come l'evento sia sentito dalla città.

La mappa

Di seguito la mappa di tutte le installazioni:

Mario AIRO’ – Cosmometrie – piazza Carignano

Andreas ANGELIDAKIS – VR Man – piazza Bodoni – ricollocazione

Giovanni ANSELMO – Orizzonti – piazza Carlo Alberto

Valerio BERRUTI – Ancora una volta – Via Monferrato

Daniel BUREN – Tappeto Volante – piazza Palazzo di Città

Francesco CASORATI – Volo su … – via Principe Amedeo – ricollocazione

Nicola DE MARIA – Regno dei fiori: nido cosmico di tutte le anime – Piazza Carlo Emanuele II

Gintaras DIDŽIAPETRIS – Untitled – Museo Regionale di Scienze Naturali (Via Accademia Albertina angolo Via Giolitti) - Nuova Luce 28a edizione

Tracey EMIN – Sex and Solitude – Giardini Reali bassi - Nuova Luce 28a edizione

Marco GASTINI – L’energia che unisce si espande nel blu – Galleria Umberto I

Piero GILARDI – Migrazione (climate change) – via Sant’Agostino - ricollocazione

Giorgio GRIFFA – AZZURROGIALLO – Giardini Cavour - ricollocazione

Jeppe HEIN – Illuminated Benches – Piazza Risorgimento

Rebecca HORN – Piccoli spiriti blu – Monte dei Cappuccini

Alfredo JAAR – Cultura=Capitale – Museo della Resistenza

Joseph KOSUTH – Doppio passaggio (Torino) – Ponte Vittorio Emanuele I - ricollocazione

Renato LEOTTA – Io, sono nato qui. – Corso Spezia 70, tetto Ospedale Sant’Anna

Luigi MAINOLFI – Luì e l’arte di andare nel bosco – Via Lagrange – ricollocazione

Mario MERZ – Il volo dei numeri – Mole Antonelliana

Mario MOLINARI – Concerto di parole – area verde di Piazza Polonia

Luigi NERVO – Vento solare – Piazzetta Mollino

Luigi ONTANI – Scia’Mano – Giardini Sambuy

Luca PANNOLI – L’amore non fa rumore – Parco Michelotti, fronte Biblioteca Geisser

Giulio PAOLINI – Palomar – via Po – ricollocazione

Michelangelo PISTOLETTO – Amare le differenze – Piazza della Repubblica, Tettoia Orologio

Riccardo PREVIDI - Bouncing the Ball – Piazza San Carlo (via Roma tra le due chiese) Nuova Luce 28a edizione

Tobias REHBERGER – My Noon – Piazza Arbarello

Vanessa SAFAVI – Ice Cream Light – Largo Montebello

SOUNDWALK COLLECTIVE con Patti SMITH e Philip GLASS - Mummer Love – Cortile OGR - Nuova Luce 28a edizione

Luigi STOISA – Noi – Via Garibaldi - ricollocazione

Grazia TODERI – …?... – Cupola della Basilica Mauriziana (via della Basilica angolo via Milano)

Gilberto ZORIO – Luce Fontana Ruota – opera permanente Laghetto Italia ’61 (corso Unità d’Italia)



