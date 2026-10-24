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Sport | 24 ottobre 2026, 14:19

Tennis in città 2026 fa tappa in Piazza Piemonte: il trofeo delle Atp Finals al Grattacielo

Tronzano: "Portare le discipline da racchetta direttamente tra le persone significa promuovere stili di vita sani e diffondere cultura sportiva"

Piazza Piemonte torna ad aprirsi allo sport. Con l'inaugurazione della tappa di "Tennis in Città 2026", l'area antistante il Grattacielo della Regione ospita due giornate interamente dedicate al movimento, all'inclusione e al coinvolgimento dei cittadini, nell'ambito del percorso di avvicinamento alle Nitto ATP Finals.

A dare il via ufficiale alla manifestazione è stato l'assessore regionale Andrea Tronzano, che ha salutato i tanti appassionati, bambini e famiglie presenti. Per l'intero fine settimana, la piazza ospita un campo da tennis e quattro postazioni da tennistavolo, allestiti per offrire a chiunque la possibilità di cimentarsi gratuitamente con racchetta e pallina, affiancati da maestri e tecnici federali pronti a guidare partecipanti di ogni età e livello.

A rendere ancora più prestigioso l'appuntamento è l'arrivo del trofeo delle Nitto ATP Finals. Il riconoscimento, simbolo del grande tennis mondiale, è esposto all'interno della Sala Trasparenza del Grattacielo della Regione, dove resterà visibile al pubblico a ingresso libero e gratuito sabato e domenica, con orario continuato dalle 9.00 alle 18.00.

"Il Grattacielo e piazza Piemonte rappresentano la casa di tutti i cittadini, un luogo in cui lo sport diventa occasione spontanea di aggregazione e socialitàsottolinea l'assessore Andrea Tronzano. Portare le discipline da racchetta direttamente tra le persone significa promuovere stili di vita sani e diffondere cultura sportiva, permettendo ai più giovani di avvicinarsi a queste attività in un clima di vera condivisione. Poter ammirare da vicino il trofeo delle Nitto ATP Finals è un'emozione che regala a Torino e al Piemonte l'atmosfera delle grandi sfide internazionali".

comunicato stampa

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