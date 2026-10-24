Luserna San Giovanni traghetta la piscina fino a giugno

È stimata a fine giugno la chiusura della piscina di Luserna San Giovanni per consentire i lavori di ristrutturazione dell’impianto. La data inizialmente prevista era slittata a causa di un ricorso al Tar sull’affidamento della progettazione.

Durante il Consiglio comunale di mercoledì 14 ottobre è stata approvata la variazione di bilancio che comprende anche lo stanziamento di 40.000 euro per consentire la prosecuzione dell’attività dell’impianto per i primi sei mesi del 2027. “Entro la fine di ottobre consegneremo in Regione il progetto esecutivo degli interventi – annuncia il sindaco di Luserna San Giovanni, Duilio Canale –. Seguirà la fase di verifica del progetto, prevista a novembre, per passare poi alla gara di appalto dei lavori”.

L’ipotesi è che per vedere partire il cantiere sia necessario attendere l’estate: “Per questo sono stati stanziati 40.000 euro che garantiscono il funzionamento dell’impianto fino a giugno. Di questo importo però solo 25.000 euro circa sono completamente a carico del Comune – spiega –. Il resto della spesa è coperta da un contributo dell’Unione montana e dei canoni di affitto della struttura”.