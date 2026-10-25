L84 Torino, ripartenza da tre punti: la Came Treviso battuta 5-2 a Leinì

La L84 Torino ritrova la vittoria in campionato e lo fa davanti al proprio pubblico, superando la Came Treviso per 5-2 al Pala Maggiore di Leinì. Una partita che ha visto i verdeneri costruire un vantaggio importante, prima di dover contenere il tentativo di rimonta degli ospiti nel finale.

Il successo restituisce alla squadra torinese tre punti preziosi dopo la prima sconfitta stagionale contro il Napoli e consente di riprendere la corsa nelle zone alte della classifica di serie A di futsal, dove la L84 occupa il terzo posto. All'orizzonte, intanto, si avvicina un appuntamento di grande rilievo: il debutto in Champions League.

De Oliveira e Murilo firmano il doppio vantaggio

La Came prova a farsi vedere subito con Donin, pericoloso al terzo minuto sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Salas salva sulla linea, ma poco dopo è la L84 a sbloccare il risultato: Barbieri calcia e De Oliveira, intervenendo con il petto, devia il pallone in rete.

I trevigiani cercano una risposta, ma la difesa dei padroni di casa regge. Al dodicesimo minuto De Oliveira colpisce il palo, mentre dall'altra parte è Barbieri a salvare ancora, con un intervento che manda il pallone sul legno.

Al quindicesimo arriva il raddoppio: Murilo attacca bene il secondo palo e firma il 2-0. Prima dell'intervallo Rescia centra la traversa, mentre Barbieri continua a proteggere la porta verdenera.

Josiko e Tuli allungano, poi la Came prova a riaprire la partita

La L84 riparte con determinazione e nella seconda frazione trova subito il modo di aumentare il vantaggio. Al quinto minuto Josiko realizza una rete di pregevole fattura, con un destro potente che si insacca all'incrocio dei pali per il 3-0.

Tre minuti più tardi è Tuli a firmare il quarto gol, trasformando una punizione con una conclusione forte e precisa. La partita sembra indirizzata, ma l'espulsione diretta di Donin per un intervento duro su Siqueira e il successivo ricorso della Came al portiere di movimento cambiano il finale.

A tre minuti dalla sirena, un'autorete di Maxi Rescia permette agli ospiti di accorciare le distanze sul 4-1. Trenta secondi dopo Luizinho trova anche il 4-2, riaprendo momentaneamente la sfida e aumentando la pressione sulla formazione torinese.

La L84, però, riesce a resistere e chiude definitivamente i conti con Barbieri, che approfitta della porta avversaria sguarnita e segna dalla propria metà campo per il definitivo 5-2.

Rescia: "Era importante riprenderci"

Al termine dell'incontro, il riconoscimento di MVP va a Maxi Rescia, che ai microfoni di Sky Sport sottolinea il valore del successo dopo il passo falso contro il Napoli.

"Per noi era una partita fondamentale e l'ho detto anche alla vigilia. Loro sono un'ottima squadra e la classifica fino ad oggi lo dimostrava, per l'inizio di campionato che hanno avuto. Noi venivamo dalla sconfitta contro il Napoli ed era importante riprenderci per aumentare il nostro morale e credere con forza in ciò che facciamo", ha dichiarato.

Il giocatore guarda poi ai prossimi impegni: "Abbiamo una bellissima settimana davanti a noi, abbiamo fatto una grande partita e penso che sia un risultato corretto".

Ora la sfida europea

La vittoria contro la Came Treviso chiude l'ultimo impegno della L84 prima della Champions League. Per i campioni d'Italia si apre una settimana importante, nella quale la squadra sarà chiamata a trasferire sul palcoscenico europeo la solidità mostrata a Leinì.

Il 5-2 rappresenta intanto una risposta sul campo dopo la sconfitta di Napoli: tre punti utili per la classifica e una spinta in vista di una competizione che porta la formazione verdenera a confrontarsi con il panorama internazionale.