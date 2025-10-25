Conto alla rovescia per il ritorno del tram in collina: “Capolinea in piazza Hermada entro l’autunno”

Entro la fine dell’autunno, il tram della linea 3 del Gtt tornerà a fare capolinea in piazza Hermada, percorrendo nuovamente corso Gabetti, come annunciato dall’assessore ai Trasporti Chiara Foglietta. La notizia arriva in risposta a diverse interpellanze, tra cui quella del consigliere della Lega alla Circoscrizione 7, Daniele Moiso, e quelle dei consiglieri comunali Pierlucio Firrao (Torino Bellissima) e Federica Scanderebech (Fi).
Nuovo percorso
Il nuovo percorso prevede il capolinea in piazza Hermada, passando sul ponte Regina, lungo corso Gabetti e riprendendo il suo tragitto naturale su corso Regina Margherita. Attualmente, il capolinea della linea 3 si trova in corso Tortona, con deviazioni su corso Belgio. Il ritorno del tram in collina risponde alle richieste dei residenti dei quartieri coinvolti.
Capolinea linea 4 e nuovi tram
Prima di ripristinare il percorso completo del tram in collina, saranno necessari interventi sul capolinea di via degli Ulivi, a Falchera, che sarà riqualificato seguendo il modello di strada del Drosso, a Mirafiori Sud, per consentire ai nuovi tram Hitachi, non bidirezionali, di effettuare le manovre. Le vetture 6000 della linea 4 verranno così spostate sul tragitto Vallette-Madonna del Pilone.
Attraversamento pedonale di corso Gabetti
Novità in arrivo anche per l’attraversamento pedonale di corso Gabetti, all’altezza di via Moncalvo. L’attraversamento sarà completamente rielaborato a seguito del nuovo decreto entrato in vigore a dicembre 2024, con una valutazione attenta dei rischi e la progettazione di soluzioni per garantire la sicurezza dei pedoni.
“Finalmente, dopo 11 anni, il tram linea 3 tornerà a corso Gabetti con capolinea in piazza Hermada” commenta Daniele Moiso.
Foglietta: "Tasselli del nuovo trasporto di Torino"
“Il ritorno del tram della linea 3 in piazza Hermada - commenta l'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta - è un passo importante per la mobilità pubblica torinese, che si inserisce in una più ampia visione di rilancio del trasporto su ferro e di transizione ecologica".
"Rappresenta uno dei tasselli del Nuovo Trasporto Torino che, insieme all’anello a Falchera, al cambio dei mezzi, e ad altri diversi interventi infrastrutturali, ci permette di migliorare il trasporto pubblico locale” conclude l'esponente della giunta.