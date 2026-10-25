Reale Mutua Fenera Chieri ’76 a forza tre in Friuli

Tre come le vittorie conquistate in altrettante trasferte giocate in campionato. Tre come i punti guadagnati al termine della lunga trasferta in Friul contro la Cda Volley Talmassons Fvg da parte della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 che mette a segno il secondo 0-3 esterno di fila dopo quello della settimana precedente a Cuneo.

Le ragazze di Negro confermano la loro crescita, individuale e di squadra, giocando una buona gara contro avversarie niente affatto arrendevoli. La partita ricorda un po’ la precedente affermazione a Cuneo non soltanto nel punteggio ma anche nell’andamento dei set: i primi due sono lottati soltanto nelle fasi iniziali, poi le biancoblù prendono il sopravvento a chiudono in scioltezza 18-25 e 20-25; molto più incerto un terzo set fatto di continui sorpassi e controsorpassi, finché Lubian a muro mette a terra il 23-25.

Top scorer e trascinatrice Nemeth che realizza 19 punti col 56% in attacco. In doppia cifra anche Nervini (12 punti col 50% e premiata MVP) ed Eggleston (10).

Cda Volley Talmassons Fvg-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 0-3 (18-25; 20-25; 23-25)

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Scola, Frosini 14, Grabic 9, Bakodimou 11, Gannar 7, Molinaro 4; Mistretta (L); Cassan, Rossetto. N. e. Barbazeni, Schmit, Lengweiler, Vighetto, Herrera. All. Parazzoli; 2° Zotta.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 2, Nemeth 19, Lubian 8, Stuut 5, Nervini 12, Eggleston 10; Spirito (L); Cooper 1, Eckl, Akrari, Regoni. N. e. Glaab, Giacomello, Guezen. All. Negro; 2° Rostagno.

ARBITRI: Santoro di Varese e Saltalippi di Assisi.

NOTE: presenti 850 spettatori. Durata set: 24′, 29′, 28′. Errori in battuta: 8-12. Ace: 5-2. Ricezione positiva: 48%-53%. Ricezione perfetta: 30%-27%. Positività in attacco: 32%-48%. Errori in attacco: 6-4. Muri vincenti: 7-7. MVP: Nervini.

La cronaca

Primo set – Avvio di gara nel segno del cambio palla. Il primo punto break si registra quando sull’8-8 Frosini attacca fuori portando avanti le biancoblù per la prima volta (8-9). Poco dopo l’attacco da posto 4 di Eggleston dà a Chieri il +2 (9-11). Spirito e compagne aggiungono un altro mattoncino con l’ace sporco di Eggleston che vale il 12-15 costringendo Parazzoli a chiamare il primo time-out. E’ quindi Negro a fermare il gioco sul 15-16 dopo due errori in attacco di Eggleston e Nervini. Con due attacchi vincenti e un ace Nemeth riporta Chieri avanti 15-19. Il distacco a favore delle biancoblù continua a crescere grazie a un mani out di Nervini e un muro di Lubian su Bakodimou (16-22). Sul 18-23 la sassata dalla seconda linea di Nemeth dà a Chieri 6 palle set. Nello scambio successivo il muro di Stuut su Frosini conclude la frazione 18-25.

Secondo set – Sul 7-8 Chieri accelera con due colpi consecutivi di Nervini (7-10). Sul 10-13 un’invasione e un ace di Bakodimou spingono Negro a fermare il gioco (12-13). Al rientro in campo il primo tempo di Lubian, la pipe di Nervini e la diagonale stretta da posto 4 di Eggleston fruttano uno strappo a 12-16. Il time-out di Parazzoli sblocca Talmassons che realizza il 13-16 con Grabic. La stessa Grabic con un efficace turno di servizio propizia il recupero a 17-18. Da posto 2 Nemeth svetta in parallela per il 17-19 e il 17-20. Dà lì in avanti Chieri gestisce il vantaggio in moto ottimale e alla seconda palla set chiude 20-25 su errore in attacco di Frosini.

Terzo set – Sul 5-3 per Talmassons (muro di Frosini) Chieri capovolge il punteggio in 5-6 (attacco di Stuut). Le padrone di casa tornano su 8-6 con un ace di Molinaro. Immediata la risposta di Chieri che controsorpassa a 10-11 con Nervini. Dopo una fase di punto a punto, un ace di Nervini aiutato dal nastro e il 13-15 in attacco di Nemeth spingono Parazzoli a fermare il gioco. Al rientro in campo Eggleston mura Frosini ed è 13-16, quindi sale in cattedra il muro di Frosini che dà alle padrone di casa il 18-17. Dopo il time-out di Negro, Nemeth sigla il 18-18. La difesa chierese è decisiva sul 19-19 e 19-20 conquistati da Nemeth. Il muro di Stuut su Scola vale il doppio vantaggio (19-21). Bakodimou in attacco e con un ace riporta il punteggio in parità (21-21), poi sbaglia la battuta ed è 21-22. Il primo tempo di Gannar e il muro di Molinaro su Nervini capovolgono lo score in 23-22. Secondo time-out di Negro, quindi Nemeth sigla il 23-23 e il 23-24. La palla match viene sfruttata al meglio da Lubian che mura Grabin e fa scendere i titoli di coda (23-25).

Il commento

Stella Nervini: "Torniamo a casa da questa lunga trasferta con tre punti che non erano affatto scontati. Sappiamo che Talmassons sta giocando un campionato pazzesco, sebbene sia una neopromossa sta dando fila da torcere a tutti e anche stasera ci ha assolutamente messo in difficoltà. Sono contentissima perché abbiamo fatto quel che dovevamo fare e siamo riuscite a prendere il punteggio pieno".