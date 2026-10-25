Volley A2/F: Monviso si rialza a Imola e porta a casa due punti

Sembrava una partita scontata sia sulla carta, sia a metà del primo set, ma la Monviso Volley esce due punti sudati dalla trasferta contro Clai Imola Volley.

Avanti per 10-15 nel primo parziale, la squadra di Giovi perde ritmo e convinzione, cedendo per 25-23. In apertura di secondo set si infortuna Pistolesi, ma la squadra riesce a portarsi sull’1-2 prima di spegnersi nel quarto e vincere in rimonta il tie-break.

Primo set

Spinte da Ortolani, le padrone di casa vanno sul 5-1. Ma Monviso si scioglie dopo un time out: entra in azione Pistolesi con 3 punti di fila e mette la freccia (10-11). Da qui le ospiti allungano fino al +5 (10-15).

Imola piazza un break di 3 punti e si rifà sotto (15-17). Ma Pistolesi dalla seconda e Cicogna in battuta riportano il +4 (15-19). Non basta: Esposito prende la scena e le padrone di casa ritornano avanti sul 23-21 e chiude Ortolani al secondo set point, sfruttando il muro (25-23).

Secondo set

Pistolesi atterra male dopo il muro con Farina del 3-5 e si infortuna, uscendo in lacrime. Al suo posto entra Bucciarelli. Monviso cerca di riorganizzarsi, ma Imola si riprende la parità (11-11). Le ospiti però ripartono e vanno sul +4, sfruttando anche gli errori di Orlandi (11-15). Il set lo chiude Bucciarelli alla prima occasione (20-25).

Terzo set

Monviso ritorna sul taraflex con Cicogna al posto di un’appannata Lazda e si porta sull’1-4, per poi prendere il largo spinto proprio da Cicogna e Bucciarelli (2-9). Coach Gazzotti cerca di fare dei cambi per invertire la direzione del set, ma senza successo. Enneking regala 8 set point e sempre l’americana chiude subito la pratica (16-25).

Quarto set

La Clai parte con un altro atteggiamento e va sul 4-1 con un ace di Esposito. Ma il pari arriva con un errore di Orlandi (6-6). Imola si riaccende ed Esposito trova il +5 (12-7). È proprio lei a trascinare le sue compagne in una cavalcata che si chiude sul 25-9.

Quinto set

Le padrone di casa partono spedite: 4-0. Coach Giovi rimette in campo Cicogna e la squadra riprende il filo della partita, portandosi sul 6-6 con Bucciarelli. Lo strappo decisivo sembra quello sul 9-12, grazie a Enneking. Ma Imola non ci sta e dopo uno scambio lungo Zolota piazza il colpo del 13-13. Ma Ortolani spara fuori sul 13-14 e cala il sipario su un match combattuto.