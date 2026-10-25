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Sport | 25 ottobre 2026, 19:11

Volley A2/F: Monviso si rialza a Imola e porta a casa due punti

Sprecato il primo set, pesa l’infortunio di Pistolesi. Decisivo un quinto set in rimonta

(Foto Lega Volley Femminile)

(Foto Lega Volley Femminile)

Sembrava una partita scontata sia sulla carta, sia a metà del primo set, ma la Monviso Volley esce due punti sudati dalla trasferta contro Clai Imola Volley.

Avanti per 10-15 nel primo parziale, la squadra di Giovi perde ritmo e convinzione, cedendo per 25-23. In apertura di secondo set si infortuna Pistolesi, ma la squadra riesce a portarsi sull’1-2 prima di spegnersi nel quarto e vincere in rimonta il tie-break.

Primo set

Spinte da Ortolani, le padrone di casa vanno sul 5-1. Ma Monviso si scioglie dopo un time out: entra in azione Pistolesi con 3 punti di fila e mette la freccia (10-11). Da qui le ospiti allungano fino al +5 (10-15).

Imola piazza un break di 3 punti e si rifà sotto (15-17). Ma Pistolesi dalla seconda e Cicogna in battuta riportano il +4 (15-19). Non basta: Esposito prende la scena e le padrone di casa ritornano avanti sul 23-21 e chiude Ortolani al secondo set point, sfruttando il muro (25-23).

Secondo set

Pistolesi atterra male dopo il muro con Farina del 3-5 e si infortuna, uscendo in lacrime. Al suo posto entra Bucciarelli. Monviso cerca di riorganizzarsi, ma Imola si riprende la parità (11-11). Le ospiti però ripartono e vanno sul +4, sfruttando anche gli errori di Orlandi (11-15). Il set lo chiude Bucciarelli alla prima occasione (20-25).

Terzo set

Monviso ritorna sul taraflex con Cicogna al posto di un’appannata Lazda e si porta sull’1-4, per poi prendere il largo spinto proprio da Cicogna e Bucciarelli (2-9). Coach Gazzotti cerca di fare dei cambi per invertire la direzione del set, ma senza successo. Enneking regala 8 set point e sempre l’americana chiude subito la pratica (16-25).

Quarto set

La Clai parte con un altro atteggiamento e va sul 4-1 con un ace di Esposito. Ma il pari arriva con un errore di Orlandi (6-6). Imola si riaccende ed Esposito trova il +5 (12-7). È proprio lei a trascinare le sue compagne in una cavalcata che si chiude sul 25-9.

Quinto set

Le padrone di casa partono spedite: 4-0. Coach Giovi rimette in campo Cicogna e la squadra riprende il filo della partita, portandosi sul 6-6 con Bucciarelli. Lo strappo decisivo sembra quello sul 9-12, grazie a Enneking. Ma Imola non ci sta e dopo uno scambio lungo Zolota piazza il colpo del 13-13. Ma Ortolani spara fuori sul 13-14 e cala il sipario su un match combattuto.

Marco Bertello

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