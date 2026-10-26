Italia Domani ha presentato Salvatore Ippolito, il candidato di Marco Rizzo alle prossime elezioni di Torino

Il Presidente e Fondatore di Italia Domani, Marco Rizzo, accompagnato dall'Avv. Francesca Antinozzi, Segretaria Nazionale del movimento, ha presentato a Torino il candidato sindaco Salvatore Ippolito. Nelle giornate del 22, 23 e 24 ottobre hanno incontrato cittadini, professionisti, lavoratori, imprenditori, amministratori locali e rappresentanti del mondo associativo.

Tra gli appuntamenti più significativi vi è stato l'incontro con i rappresentanti del SIULP di Torino, durante il quale Marco Rizzo ha espresso, a nome di Italia Domani, la vicinanza del movimento alle donne e agli uomini della Polizia di Stato e a tutte le Forze dell'Ordine quotidianamente impegnate nella tutela della sicurezza e della legalità. L'incontro ha consentito di approfondire temi particolarmente sentiti dai cittadini, favorendo un dialogo concreto sulle difficoltà operative che gli operatori della sicurezza si trovano ad affrontare e sulla necessità di restituire centralità al loro ruolo all'interno della società.

L'Avv. Francesca Antinozzi, Segretaria Nazionale di Italia Domani, ha rivolto un appello ai giovani di Torino e di tutto il Piemonte affinché trovino il tempo di conoscere direttamente il progetto del movimento e di confrontarsi senza pregiudizi con i suoi rappresentanti: "Non chiediamo ai giovani di condividere per forza le nostre idee. Chiediamo loro di dedicare del tempo a conoscere il nostro progetto, a porre domande e a confrontarsi con noi. L'Italia di domani sarà nelle loro mani e nessuna proposta politica può dirsi credibile se non è in grado di ascoltare le nuove generazioni e di costruire insieme a loro il futuro del nostro Paese."

Secondo la giovane Segretaria Nazionale, troppo spesso i ragazzi vengono coinvolti nella politica solo durante le campagne elettorali, mentre oggi è necessario aprire spazi permanenti di ascolto e partecipazione che consentano ai giovani di contribuire concretamente alla costruzione del domani dell'Italia. Momento centrale della visita è stato l'incontro pubblico svoltosi il 24 ottobre presso il Circolo Cenisia di Torino, in via Frejus 36, nel corso del quale sono stati presentati il progetto politico di Italia Domani, le sue linee programmatiche e le prospettive di sviluppo del movimento sul territorio piemontese.

Nel corso dell’evento è stato inoltre presentato il Sig. Salvatore Ippolito, indicato quale candidato sindaco di Italia Domani per le prossime elezioni amministrative della Città di Torino. L'iniziativa ha rappresentato un'importante occasione di dialogo con la cittadinanza sui temi del governo della città, della sicurezza urbana, del lavoro, dei servizi ai cittadini e della partecipazione democratica. Ad arricchire ulteriormente l'incontro è stato l'intervento del Dott. Eugenio Bravo, Segretario Provinciale del SIULP di Torino, che ha accettato l'invito degli organizzatori portando una testimonianza diretta sul lavoro quotidianamente svolto dalle Forze dell'Ordine. "L'Italia di domani non può essere costruita da pochi, ma deve nascere dal contributo di tutti coloro che vogliono mettersi in gioco per il bene delle proprie comunità", è il messaggio emerso con forza nel corso della visita piemontese