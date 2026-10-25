Fiducia e giovani, Lorenzo Pregliasco al Sermig per il primo incontro dell'Università del Dialogo

Come si costruisce la fiducia tra le nuove generazioni, la politica e le istituzioni? E come si può recuperare un rapporto di partecipazione autentica in una società in cui i legami sembrano sempre più fragili? Sono le domande al centro del primo appuntamento della nuova sessione dell'Università del Dialogo del Sermig, dedicata al tema "Mi fido di te".

L'incontro è in programma lunedì 26 ottobre alle 18.45 all'Arsenale della Pace di Torino e avrà come ospite Lorenzo Pregliasco, analista politico, docente universitario e cofondatore di YouTrend. Il dialogo sarà dedicato a "Generazione (s)fiducia", un'occasione per approfondire il rapporto tra i giovani, la politica, le istituzioni e le prospettive future.

"Mi fido di te", un percorso sui legami di fiducia

La nuova sessione dell'Università del Dialogo nasce con l'obiettivo di riflettere sulla fiducia e sulle condizioni necessarie per ricostruirla nei diversi ambiti della vita collettiva. Il confronto con Pregliasco permetterà di affrontare il tema dal punto di vista delle giovani generazioni, interrogandosi sulle ragioni della distanza dalla politica e sulle possibilità di riattivare una partecipazione consapevole.

L'iniziativa si inserisce nel percorso di formazione permanente promosso dal Sermig, pensato per mettere in dialogo giovani e adulti sulle grandi questioni del presente.

L'Università del Dialogo, un confronto tra generazioni

Il Sermig, realtà di pace e solidarietà fondata nel 1964 da Ernesto Olivero e dalla moglie Maria, promuove l'Università del Dialogo per affrontare i problemi del nostro tempo in una prospettiva di speranza.

Inaugurata in Vaticano il 31 gennaio 2004 da papa Giovanni Paolo II, negli anni l'iniziativa ha accolto personalità provenienti dal mondo della cultura, dei media, dell'economia, della politica, della solidarietà e dell'arte. L'obiettivo è favorire l'incontro tra generazioni, offrendo ai giovani l'opportunità di confrontarsi con testimoni ed esperti su temi di interesse collettivo.

Come partecipare all'incontro

L'appuntamento con Lorenzo Pregliasco è fissato per lunedì 26 ottobre alle 18.45 all'Arsenale della Pace, in piazza Borgo Dora 61 a Torino. La partecipazione in presenza è gratuita, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Sarà inoltre possibile seguire l'incontro in diretta streaming attraverso i canali ufficiali del Sermig su YouTube e Facebook e sul sito www.sermig.org/diretta.

Per informazioni è possibile consultare il sito www.sermig.org oppure contattare la segreteria all'indirizzo segreteria@sermig.org o al numero 011 4368566.