Dramma a Nole, un uomo di 93 anni è caduto dal secondo piano: per lui molti traumi e la corsa in ospedale

Momenti drammatici questa notte a Nole, dove gli uomini dei 118 di Azienda Zero sono intervenuti in via Torino per soccorrere un uomo di 93 anni che era caduto dal secondo piano.



Si indaga ancora per ricostruire cause e dinamiche che hanno portato a questa caduta. L'uomo, che ha riportato un trauma toracico e diversi altri traumi, è stato portato in codice rosso presso l'ospedale di Ciriè.