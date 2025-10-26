 / Cronaca

26 ottobre 2025

Dramma a Nole, un uomo di 93 anni è caduto dal secondo piano: per lui molti traumi e la corsa in ospedale

L'anziano, che si trovava in via Torino, è stato ricoverato in codice rosso presso il nosocomio ci Ciriè

I fatti si sono verificati in via Torino, a Nole

Momenti drammatici questa notte a Nole, dove gli uomini dei 118 di Azienda Zero sono intervenuti in via Torino per soccorrere un uomo di 93 anni che era caduto dal secondo piano. 

Si indaga ancora per ricostruire cause e dinamiche che hanno portato a questa caduta. L'uomo, che ha riportato un trauma toracico e diversi altri traumi, è stato portato in codice rosso presso l'ospedale di Ciriè.

