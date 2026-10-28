Matrimonio, unione civile o coppia di fatto: quali sono le differenze?

Dall'esterno possono sembrare varianti di uno stesso concetto, ma dal punto di vista legale le differenze sono significative e riguardano ambiti molto concreti: i diritti successori, il regime patrimoniale, la pensione di reversibilità, le agevolazioni fiscali, le tutele in caso di malattia o di fine del rapporto.

Capire esattamente dove queste tre forme coincidono e dove divergono è utile per fare scelte consapevoli, soprattutto quando si tratta di pianificare il futuro comune.

Come si costituisce il rapporto

Come approfondito in questo articolo , il primo elemento di differenza riguarda chi può accedere a ciascun istituto e come si formalizza.

Il matrimonio è riservato alle coppie composte da un uomo e una donna. Può essere celebrato in forma civile davanti all'ufficiale di stato civile, oppure in forma religiosa con effetti civili (matrimonio concordatario o con ministri di altri culti riconosciuti). Viene registrato negli atti dello stato civile.

L'unione civile, introdotta dalla Legge Cirinnà nel 2016, è riservata alle coppie dello stesso sesso. Si costituisce con una dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile e viene anch'essa registrata negli atti dello stato civile. Nei fatti, estende alla coppia omosessuale gran parte dei diritti e dei doveri del matrimonio.

La coppia di fatto (o convivenza di fatto) è aperta a tutte le coppie, indipendentemente dal sesso dei partner. Si costituisce con una semplice dichiarazione all'anagrafe di stabile convivenza. Non produce un atto dello stato civile: la convivenza risulta unicamente dallo stato di famiglia anagrafico.

Il regime patrimoniale

Per il matrimonio e l'unione civile, il regime patrimoniale ordinario è la comunione legale dei beni: salvo diversa scelta, i beni acquistati durante il rapporto entrano automaticamente a far parte della comunione, con le eccezioni previste dalla legge.

I partner possono scegliere il regime della separazione dei beni, dichiarandolo al momento della celebrazione o della costituzione dell'unione civile, oppure successivamente mediante un atto notarile.

Possono inoltre costituire un fondo patrimoniale, che richiede sempre un atto pubblico notarile.

Per la coppia di fatto, invece, non è previsto un regime patrimoniale legale automatico. Ciascun convivente rimane proprietario esclusivo dei beni acquistati a proprio nome.

Tuttavia, i conviventi possono disciplinare i propri rapporti patrimoniali stipulando un contratto di convivenza, redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata da un notaio (o da un avvocato).

Il contratto può prevedere anche l'adozione del regime della comunione dei beni, avvicinando, sotto questo profilo, la posizione della coppia di fatto a quella dei coniugi.

In assenza di un contratto di convivenza, ciascun convivente conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati e non trova applicazione il regime patrimoniale della comunione legale previsto per il matrimonio e l'unione civile.

La successione in caso di morte

Questa è forse la differenza più rilevante nella pratica.

Coniugi e partner uniti civilmente sono eredi legittimi l'uno dell'altro: in caso di morte, al superstite spetta una quota di eredità per legge, con o senza testamento.

La quota varia in base alla presenza di altri eredi (figli, ascendenti), ma non può mai essere azzerata: la legge garantisce una quota minima che non può essere toccata nemmeno con un testamento.

Il convivente di fatto, invece, non ha diritti successori automatici. Se il partner muore senza aver fatto testamento, il convivente superstite non eredita nulla: il patrimonio sarà devoluto agli eredi legittimi, come figli, genitori, fratelli o altri parenti individuati dalla legge.

Per questo motivo è importante pianificare per tempo la propria successione. Attraverso un testamento, ciascun convivente può destinare al partner la quota di patrimonio disponibile, nel rispetto dei diritti eventualmente spettanti agli eredi legittimari.

Si tratta di uno degli aspetti che le coppie di fatto tendono più spesso a sottovalutare, con il rischio di lasciare il partner privo di qualsiasi tutela successoria.

Il diritto di abitazione nella casa familiare

In caso di morte del partner, il coniuge superstite e la parte dell'unione civile hanno per legge il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e il diritto d'uso dei mobili che la corredano, indipendentemente da quanto previsto nel testamento.

Per il convivente di fatto la tutela è diversa.

La legge gli riconosce il diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo pari alla durata della convivenza, comunque non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni.

Se nella casa convivono figli minori o figli con disabilità del convivente superstite, il diritto spetta per almeno tre anni.

Decorso il periodo previsto dalla legge, oppure se il convivente cessa di abitare nell'immobile, si sposa, costituisce un'unione civile o instaura una nuova convivenza di fatto, il diritto si estingue.

La pensione di reversibilità e il TFR

Coniugi e parti dell'unione civile hanno diritto, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, alla pensione di reversibilità e possono inoltre beneficiare delle tutele previste dalla normativa in materia di Trattamento di Fine Rapporto (TFR) del lavoratore deceduto.

Per le coppie di fatto la disciplina è diversa: il convivente superstite non ha diritto alla pensione di reversibilità e non beneficia automaticamente delle tutele previste per il TFR.

Si tratta di differenze che possono avere un impatto economico significativo, soprattutto quando uno dei due partner rappresenta la principale fonte di reddito della famiglia.

Le agevolazioni fiscali nel 2026

Sul fronte fiscale, le unioni civili sono oggi pienamente equiparate al matrimonio: i partner uniti civilmente hanno diritto alle stesse detrazioni IRPEF per il partner a carico, alla stessa disciplina IMU sulla prima casa, e agli stessi benefici in materia di successione e donazione.

Le coppie di fatto non godono di questa equiparazione: il convivente non può essere considerato fiscalmente a carico ai fini delle detrazioni IRPEF per il coniuge, e non beneficia automaticamente delle stesse agevolazioni in materia di prima casa o di imposta sulle successioni.

Può invece accedere ad alcune detrazioni legate all'immobile in cui risiede (ad esempio per le ristrutturazioni), se ne è titolare o cointestatario.

Il cognome dei partner

Nel matrimonio, la moglie può aggiungere al proprio cognome quello del marito come cognome d'uso, senza che ciò comporti una modifica del cognome anagrafico.

Nell'unione civile, le parti possono scegliere un cognome comune, individuandolo tra i rispettivi cognomi. Anche in questo caso si tratta di un cognome d'uso, che non modifica il cognome anagrafico né il codice fiscale.

Nella coppia di fatto, invece, ciascun convivente mantiene il proprio cognome e la legge non prevede alcuna disciplina specifica che consenta di assumere un cognome comune in conseguenza della convivenza.

Il diritto di visita e assistenza in caso di malattia

Su questo punto, matrimonio, unione civile e coppia di fatto sono allineati: in tutti e tre i casi, ciascun componente ha diritto di visita, assistenza e accesso alle informazioni sanitarie relative al partner o al coniuge ricoverato.

La parità su questo aspetto è uno dei risultati più concreti della Legge Cirinnà.

Lo scioglimento del rapporto

Il matrimonio si scioglie con il divorzio, che può essere richiesto dopo la separazione. La separazione e il successivo divorzio possono essere consensuali (o congiunti) oppure giudiziali, a seconda che vi sia o meno accordo tra i coniugi. In caso di separazione consensuale, il divorzio può essere richiesto dopo sei mesi; se la separazione è giudiziale, il termine è di dodici mesi. In alcune ipotesi è possibile concludere la procedura senza ricorrere al tribunale.

Per l'unione civile, la procedura è più semplice: è sufficiente che una o entrambe le parti dichiarino all'ufficiale dello stato civile la volontà di sciogliere l'unione. Trascorsi tre mesi da tale dichiarazione, può essere avviata la procedura di scioglimento prevista dalla legge.

La convivenza di fatto, invece, può cessare in qualsiasi momento per volontà di uno o di entrambi i conviventi, senza la necessità di una procedura analoga a quella prevista per matrimonio o unione civile. Se i conviventi hanno stipulato un contratto di convivenza, anche il suo scioglimento dovrà avvenire nel rispetto delle forme previste dalla legge.

La questione della genitorialità

È il nodo irrisolto del sistema italiano. La Legge Cirinnà non ha esteso alle coppie dello stesso sesso l'adozione piena né il riconoscimento automatico della genitorialità del partner.

A maggio 2026 l'Italia rimane l'unico grande Paese dell'Europa occidentale in cui il matrimonio tra persone dello stesso sesso non è previsto, e il tema della genitorialità omogenitoriale è ancora oggetto di interventi giurisprudenziali caso per caso.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 68/2025 ha affrontato alcuni profili specifici, ma una riforma organica non è ancora stata approvata.

Quale forma scegliere?

Non esiste una risposta universale: dipende dalla situazione personale, dalle esigenze patrimoniali, dalla presenza di figli e dalle aspettative reciproche.

Quello che è certo è che le differenze tra i tre istituti incidono concretamente su diritti economicamente rilevanti.

Per le coppie non sposate, soprattutto in presenza di patrimoni condivisi o di una significativa disparità di reddito, una consulenza notarile può essere particolarmente utile per valutare l’opportunità di stipulare un contratto di convivenza o di predisporre un testamento, individuando così la soluzione più adatta alle proprie esigenze.





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