Da dieci anni l'arte torinese parte dall'antico: torna Apart Fair, tra il monte Fuji e unicorni del '400 [FOTO]

Ci sono unicorni del '400, ma anche il monte Fuji visto tra le onde del mare. E ancora: opere di Giorgio Morandi e un antico incensiere a forma di elefante, testimonianza dell'arte in terracotta cinese. Sono solo alcune delle opere che - dal 28 ottobre al 1° novembre - presso la storica Promotrice delle Belle Arti di Torino, caratterizzeranno la decima edizione di Apart Fair, la mostra-mercato di riferimento per l'antiquariato in Piemonte e tra le principali in Italia. Come tradizione, Apart rappresenta il primo appuntamento della settimana dell'arte torinese.

Organizzata da APA – Associazione Piemontese Antiquari, in collaborazione con Confcommercio Ascom Torino e FIMA – Federazione Italiana Mercanti d'Arte, la rassegna propone un dialogo fra epoche e linguaggi: dall'archeologia al design, dall'arte asiatica alle avanguardie europee. La manifestazione è realizzata con il contributo della Camera di commercio di Torino e con il patrocinio della Città di Torino e della Regione Piemonte.

Dieci anni di storia

In dieci anni Apart è diventata un appuntamento fisso dell'autunno torinese. È il luogo dove scoprire, confrontarsi con i galleristi e acquistare con fiducia: per chi colleziona da sempre e per chi si avvicina per la prima volta all'arte antica. Trentacinque gallerie da tutta Italia portano a Torino una selezione delle loro opere migliori. Tra gli artisti presenti: Edgar Degas, Giorgio Morandi, Émile Gallé, Katsushika Hokusai, Francesco Solimena, Lorenzo Delleani, Felice Casorati e molti altri nomi di primissimo piano.

Tra le opere in mostra: una tavola delle Cento vedute del monte Fuji di Katsushika Hokusai, con il Fuji visto dal mare tra le onde; un paesaggio di Giorgio Morandi; un'opera futurista dipinta su una pagina de La Stampa del 1933; un tappeto tibetano dall'iconografia rituale, incorniciato da una bordura di teschi; un incensiere in terracotta cinese a forma di elefante.

Di particolare pregio, un ciclo di affreschi del Quattrocento provenienti da Spoleto, opere rare per una mostra-mercato. Tra questi, una giovane donna in trono con un unicorno, antico simbolo di purezza. A dialogare con l'antico, una grande tela contemporanea di Andrea Massaioli.

L'autenticità delle opere è garantita dal comitato scientifico della Federazione Italiana Mercanti d'Arte, che le esamina una ad una prima dell'apertura. APART è l'unica mostra in Piemonte e tra le poche in Italia a offrire questa tutela a collezionisti e visitatori.

Collezionisti e visitatori in arrivo

"Il traguardo dei dieci anni di Apart Fair conferma il ruolo centrale di Torino nel panorama del mercato dell'arte e dell'antiquariato nazionale – dichiara l’assessore al Commercio della Città di Torino, Paolo Chiavarino –. Questa importante mostra-mercato ha il grande merito di richiamare in città prestigiose gallerie d'arte provenienti da tutta Italia, capaci di portare sotto la volta della Promotrice delle Belle Arti proposte di assoluta e certificata qualità. L'afflusso di collezionisti e visitatori qualificati si traduce in una vitale boccata d'ossigeno per le nostre attività di prossimità, per il comparto ricettivo e per la ristorazione, consolidando il posizionamento della nostra città come meta d'eccellenza capace di coniugare il fascino della grande tradizione antiquaria con il dinamismo dell'economia locale".

"Gli antiquari sono imprenditori che svolgono un ruolo importante nella valorizzazione del patrimonio artistico, coniugando cultura, competenza e attività economica. Si tratta di un settore di nicchia, ma in crescita – sottolinea la presidente di Confcommercio Ascom Torino e provincia, Maria Luisa Coppa – . Dieci edizioni consecutive di APART dimostrano la solidità di un progetto che unisce cultura e impresa. Nelle settimane dedicate all’arte, Torino richiama visitatori da tutta Italia e dall’estero e APART rappresenta un motivo in più per scegliere la città e prolungare il soggiorno tra musei e gallerie, apprezzando anche negozi, ristoranti, caffè e alberghi. Ad APART chiunque può avvicinarsi all’arte con fiducia, perché ogni opera è stata selezionata e verificata. È una mostra inclusiva, che propone opere di grande valore, tra dipinti, sculture, tappeti, fotografie e gioielli, ma offre anche curiosità e manufatti, accompagnando il visitatore in un viaggio artistico attraverso i secoli, dal Medioevo ai giorni nostri. E non è raro trovare proprio ad APART l’opera giusta per impreziosire la propria casa".

"In dieci anni – rimarca il presidente dell'Associazione Piemontese Antiquari Aldo Ajassa – Apart non si è mai fermata, nemmeno negli anni della pandemia, ed è cresciuta nella qualità delle opere e nell'autorevolezza del vetting. Siamo orgogliosi di aver aperto, con un paziente lavoro decennale, le porte dell'antiquariato a un pubblico nuovo. Molti visitatori sono entrati alla Promotrice per curiosità e sono tornati con la passione per l'arte antica. Diffondere questa cultura è l'impegno della nostra associazione, che da oltre sessant'anni garantisce autenticità, lecita provenienza e corretta valutazione delle opere".

"La Camera di commercio di Torino è tra i sostenitori di Apart Fair, riconoscendo il valore di un progetto che coniuga heritage e contemporaneità, mercato e cultura – commenta il presidente della Camera di commercio di Torino, Massimiliano Cipolletta -. Una manifestazione che non si limita a esporre oggetti, ma costruisce un dialogo tra epoche, geografie e sensibilità diverse. Il sostegno camerale si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione della filiera culturale e creativa, riconosciuta come leva di attrattività e sviluppo economico. E i numeri confermano la solidità di questo ecosistema: in Piemonte il Sistema Produttivo Culturale e Creativo genera 8,7 miliardi di euro di valore aggiunto e impiega 120.000 persone. Torino, in particolare, si distingue come terza provincia italiana per incidenza del valore aggiunto e seconda per occupazione, a conferma di un ruolo da protagonista nel panorama nazionale. Apart contribuisce a rafforzare questo posizionamento, attraendo collezionisti, operatori e visitatori qualificati quindi alimentando un indotto e una promozione del territorio che va oltre il mercato dell'arte".

Gli altri appuntamenti

Completa il programma il calendario di incontri d'arte curati da storici dell'arte e professionisti del settore. Giovedì 29 ottobre, alle 18:00 “Un progetto di mostra per Defendente Ferrari“, con il conservatore della sezione di arte antica di Palazzo Madama – Museo Civico di Arte Antica, Simone Baiocco. Venerdì 30 alle 18:00, la presentazione del libro “San Francesco e i francescani in Piemonte” con l’autore Simone Caldano. Domenica 1° novembre alle 16:30,“Lo scrigno nascosto del Barocco: Storia, fede e tesori d’arte nella Chiesa di Santa Teresa a Torino”, con le storiche dell’arte Arabella Cifani e Carlotta Venegoni.

Torna, infine, il contest fotografico con l'Istituto Europeo di Design, che coinvolge gli studenti dei corsi di fotografia all'interno della mostra; la premiazione è in programma domenica 1° novembre alle 11,30.