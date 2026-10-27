Konecta, c'è l'accordo a Roma per tutti gli stabilimenti italiani: contratto di solidarietà per 1000 persone

Sembra essere arrivata a conclusione la vertenza Konecta Italia, che ha ripercussioni anche in Piemonte e in particolare in provincia di Torino. L'azienda ha infatti annunciato di aver raggiunto un accordo, presso il Ministero del Lavoro a Roma, con i rappresentanti dei lavoratori. Alla luce delle difficoltà che stanno attraversando molte aziende del comparto, azienda e sindacati hanno trovato un punto di contatto sull'applicazione di un contratto di solidarietà per la gestione di circa 1000 dipendenti distribuiti sull'intero territorio nazionale. Uno strumento che in questo modo evita la presenza di misure per gli esuberi occupazionali.

Il provvedimento avrà efficacia dal prossimo 2 novembre e fino al 31 dicembre 2027. Una situazione che però sarà diversa per il Piemonte: ad Asti, Ivrea e Torino - dove in passato si era parlato anche di accorpamenti tra gli stabilimenti - il contratto di solidarietà avrà efficacia a partire dal 2 gennaio 2027.