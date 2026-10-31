Chirurgia dell’anima: quando la bellezza diventa un atto di cura

Il corpo è la nostra casa, il nostro rifugio, il nostro tempio. È il luogo nel quale abitiamo per tutta la vita, lo spazio in cui si manifesta la nostra identità e attraverso il quale entriamo in relazione con il mondo. Ma cosa accade quando non riusciamo più a riconoscerci in quella casa? Quando lo specchio restituisce un’immagine distante da ciò che sentiamo di essere? È proprio in questa frattura, talvolta silenziosa ma profondamente dolorosa, che la chirurgia plastica può assumere un significato che va oltre la semplice trasformazione estetica. Può diventare uno strumento per ricostruire un’armonia perduta, restituendo alla persona la possibilità di sentirsi nuovamente a proprio agio nel proprio corpo.





Non è una concezione moderna. Già nel 1597 Gaspare Tagliacozzi, uno dei padri della chirurgia plastica, individuava nella ricostruzione delle forme corporee una finalità che trascendeva l’apparenza: alleviare la sofferenza della persona, sostenendone anche la dimensione psicologica. A distanza di oltre quattro secoli, considero questa intuizione straordinariamente attuale. Perché la chirurgia plastica non dovrebbe inseguire modelli di bellezza standardizzati, ma rispettare e valorizzare l’identità irripetibile di ciascun individuo.





La sala operatoria diventa così il luogo nel quale due dimensioni apparentemente lontane, la scienza e l’arte, devono necessariamente incontrarsi. La prima impone rigore, conoscenza anatomica, competenza tecnica e sicurezza. La seconda richiede sensibilità, equilibrio, senso delle proporzioni e capacità di interpretare l’unicità di ogni volto e di ogni corpo. Il chirurgo non può prescindere da nessuna delle due. La precisione del gesto è indispensabile, ma da sola non basta. Occorre una visione capace di riconoscere l’armonia complessiva della persona, senza cedere alla tentazione di modificarne i tratti per adeguarli alle mode del momento.





Correggere senza stravolgere. Rivelare, non trasformare. È questo il principio che orienta il mio lavoro. In un’epoca nella quale la medicina dispone di tecnologie sempre più sofisticate, il rischio paradossale è quello di dimenticare l’elemento più importante: l’essere umano. Dietro ogni richiesta di cambiamento esistono una storia, aspettative, fragilità e motivazioni che meritano di essere comprese prima ancora di essere affrontate chirurgicamente. Per questo considero l’ascolto parte integrante dell’atto medico. E considero altrettanto importante saper spiegare i limiti della chirurgia, riconoscere le aspettative irrealistiche e, quando necessario, avere il coraggio di dire no.

Il mio ideale di bellezza trova una sintesi in una parola antica: Grazia. Non la perfezione immobile di una fotografia, né l’artificio di un volto costruito secondo proporzioni imposte. La Grazia è un’armonia dinamica, che si manifesta nel sorriso, nello sguardo, nel movimento, nella naturalezza con cui una persona esprime sé stessa. È un concetto che attraversa la storia dell’arte, dal mondo classico al Rinascimento, e che considero ancora oggi un riferimento fondamentale per la chirurgia plastica. Il risultato migliore, a mio giudizio, non è quello che rende evidente l’intervento, ma quello che restituisce equilibrio senza cancellare l’identità.

Naturalmente, nessun bisturi può risolvere ogni sofferenza interiore. La chirurgia non sostituisce il percorso psicologico né può promettere felicità. Può però, quando esistono indicazioni appropriate e aspettative realistiche, contribuire a migliorare il rapporto che una persona intrattiene con la propria immagine. È questa la filosofia che ho voluto raccontare nel mio libro Chirurgia dell’anima. Oltre la forma verso l’essenza. Perché, in definitiva, la bellezza non dovrebbe essere una maschera da indossare, ma la possibilità di riconoscersi.

E il compito più alto del chirurgo non è creare un volto nuovo, ma aiutare una persona a ritrovare, quando possibile, l’armonia con quello che sente profondamente suo.

Luca Spaziante

Chirurgo Plastico

Dirigente Medico SCU Chirurgia Plastica Ricostruttiva - AOU Città della Salute e della Scienza, Coordinatore degli ambulatori di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica - GVM Clinica Santa Caterina, Torino, Direttore Scientifico - Art Beauty Clinic, Membro del Comitato Tecnico Scientifico - ACTO Italia e ACTO Piemonte.







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