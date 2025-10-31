Aveva comprato oro pagandolo con un milione di euro falsi e l'Ungheria lo cercava da questa estate: arrestato dalla Polizia

L'uomo è stato rintracciato e arrestato a Torino

Aveva comprato oro in Ungheria pagandolo con circa un milione di euro falsi, mescolati ad altro denaro vero. Per questo motivo, da quest'estate, era ricercato con un mandato di arresto europeo emesso dal tribunale di Budapest.

L'uomo, un italiano di 56 anni, è stato rintracciato e arrestato dalla Polizia di Stato e ora dovrà rispondere delle accuse di "falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato previo concerto di monete falsificate". Si tratta di reati puniti dal Codice Penale ungherese con una pena massima di 15 anni di reclusione.

L’arrestato, secondo quanto contestato dall’Autorità Giudiziaria Ungherese, il 16 novembre 2020, con l'aiuto di altre due persone, aveva acquistato oro per un valore di circa un milione di euro, pagando con alcune banconote originali e oltre 5.000 banconote contraffatte, del valore di 200 euro ciascuna.

L’uomo è stato rintracciato a Torino e , nel corso della serata del 24 ottobre, è stato arrestato. Ora si trova in carcere, a disposizione delle Autorità.