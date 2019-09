Hanno rubato una 500 Enjoy perchè non avevano voglia di tornare a casa a piedi nè di pagare un taxi, dopo una notte in discoteca. I Carabinieri hanno arrestato in via Marsigli a Torino un 19enne di origine slovene, già noto alle forze dell'ordine. I complici 14enni sono stati denunciati.

A segnalare il furto ai militari è stato un passante, che aveva notato il gruppo forzare la portiera dell'auto e tagliare i cavi per il rilevamento della vettura.