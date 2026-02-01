 / Cronaca

Paura all’alba, crolla un albero in corso Stati Uniti

Battaglini: “Grave quanto accaduto”. Intervento dei pompieri

Un albero di grosse dimensioni è crollato nelle prime ore di questa mattina in corso Stati Uniti, nel tratto compreso tra corso Galileo Ferraris e via Fanti. L’episodio si è verificato quando la circolazione era ancora limitata, evitando gravi conseguenze al traffico.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, impegnati nella rimozione della pianta mediante il taglio del tronco, e i carabinieri, che hanno delimitato l’area e gestito la viabilità durante le operazioni di messa in sicurezza. Al momento non si registrano danni a persone né a veicoli.

A segnalare l’accaduto è stato Tommaso Battaglini, consigliere della Circoscrizione 1 per Torino Bellissima, che ha espresso preoccupazione per l’episodio. “Trovo abbastanza grave - racconta -, che in un corso così aulico possa succedere una cosa del genere. Per fortuna non sono stati coinvolti né pedoni né automobili”.

