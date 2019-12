Al Circolo dei Lettori martedì "Anatomia di un assedio"

In un raffinato gioco di rimandi a letteratura, storia e filosofia, in Anatomia di un assedio (Skira) la città emerge in tutta la sua ambiguità: luogo di fascinazione e insieme di violenza sul quale proiettiamo il nostro miraggio: l'illusione di una raggiunta incolumità dal terrore, un riparo sicuro che sicuro non è. Al Circolo dei lettori, martedì 3 dicembre ore 18, Marco Filoni si addentra nella città come abitazione, muro, soglia, con Leonardo Caffo e Luca Molinari.

“Abbiate paura, noi faremo il resto”. La massima di ogni regime autoritario che si rispetti sembra oggi risuonare, fragorosa, nelle nostre democratiche e libere società occidentali. Abbiamo sempre più paura: una paura antica, profonda, che ci assedia nelle nostre case, nelle strade delle nostre città, in ogni angolo di questo nostro mondo. E non importa quanto ci attrezziamo per difenderci, quanti muri costruiamo e quanto più strette rendiamo le nostre frontiere: la paura, questa amica indesiderata, è sempre lì. Con noi, in noi. Perché la città è intimamente legata a un patto fondato sulla paura. Inutile lamentarsene, non possiamo farci nulla, se non una cosa, una soltanto, come attestano queste pagine: farci i conti.

Marco Filoni, dottore di ricerca in Storia della filosofia, ha lavorato in varie università italiane e straniere. Conduttore per Rai Radio 3, scrive per Venerdì di Repubblica e Tuttolibri di La Stampa. Fra i suoi ultimi libri: Kojève mon ami (Aragno, 2013) e Il filosofo della domenica (Bollati Boringhieri, 2008).