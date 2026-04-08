Nichelino: rinviata per il maltempo il 14 marzo, torna sabato la Marcia della Pace

Il maltempo aveva costretto a rimandare l'appuntamento, alla vigilia del 14 marzo. Ma adesso che il meteo finalmente ha smesso di fare i capricci, a Nichelino è tutto pronto per la nuova edizione della Marcia della Pace, in programma sabato 11 aprile, con partenza alle 14.30 da piazza Camandona e arrivo nella centralissima piazza Di Vittorio.

Nel corso degli anni questo appuntamento è diventata una piacevole consuetudine per la città, che quest'anno assume un valore ancora più particolare in un periodo contrassegnato da guerre e tensioni internazionali.

"Non c'è nulla di più aberrante della guerra"

"Non c’è nulla di più aberrante e contro natura della guerra. Per questo, sabato marceremo insieme per ribadire con forza l’articolo 11 della Costituzione, che ripudia la guerra", sottolinea l'assessore alla Pace del Comune di Nichelino Alessandro Azzolina. "Marceremo per dire no al piano di riarmo europeo e globale e per chiedere che quelle risorse vengano investite in ciò che serve davvero alle persone: scuola, sanità, ambiente, diritti sociali".

"Lo faremo con lo spirito che da sempre caratterizza questa marcia: una piazza gioiosa, colorata, aperta, dove la nostra comunità si ritrova per dire che non vuole essere complice della guerra e che un altro futuro è possibile", conclude Azzolina. "In tempi in cui le nubi si addensano, tenersi stretti e strette diventa un atto politico".

Da piazza Camandona al centro di Nichelino

Da piazza Camandona il corteo 'oserà per la pace' e sfilerà lungo via Torino per arrivare in piazza Di Vittorio, nel centro di Nichelino, dove sono previsti gli interventi dei rappresentanti delle istituzioni, le letture degli studenti delle scuole e tanta musica. Per un pomeriggio all'insegna della solidarietà e della fratellanza. Non a caso, lo slogan di quest'anno è "istruzione, no distruzione".