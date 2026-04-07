Aziende che competono: Torino celebra le sue quattro eccellenze attraverso la vetrina di Industria Felix

Sono Ge Avio, Giobea Costruzioni, Girardi Energia e Studio Riccardo Ranalli Stp le quattro eccellenze che il territorio di Torino sa mettere in vetrina in occasione della nuova edizione di Industria Felix, la manifestazione che valorizza le aziende che - nonostante tutto - tengono alta la bandiera della competitività nei territori del Nord Ovest.

Undici in tutto il Piemonte

In tutto, il Piemonte ne può vantare undici, su un totale di 42. Due sono in provincia di Cuneo (Acda ed Edil costruzioni) e ad Asti (Format srl e Gaia spa), mentre ne vantano una ciascuna Alessandria, Biella e Novara.

Quadro solido

Nella 69esima analisi condotta da Industria Felix Magazine spicca come - tra le principali società di capitali delle regioni settentrionali con ricavi sopra i 2 milioni di euro - il quadro è complessivamente solido, con elevata redditività e crescita dei ricavi a macchia di leopardo, a fronte di andamenti occupazionali però più eterogenei. In Piemonte sono 10.417 le imprese analizzate, con 320,1 miliardi di euro di fatturato in lieve calo (-2,4%) e oltre 915mila addetti (+0,9%). Elevata la redditività: l’87,0% presenta ROE positivo (costruzioni ed edilizia in testa) e l’87,6% è in utile.