Bardonecchia apre le porte al Natale con due giorni di eventi

Sabato 7 e domenica 8 dicembre Bardonecchia “Apre le porte al Natale” con una due giorni di eventi per le vie del Borgo Vecchio e Medail organizzati da Estemporanea, compagnia teatrale di Torino in collaborazione con il Comune di Bardonecchia e le locali palestre: la Medail 31 Fitness & Health e la Core Gym di via Mallen 2.

Sabato pomeriggio, a partire dalle ore 15.30, dopo l’inaugurazione della Pista di Pattinaggio, allestita in piazza Bruno Caccia, attigua a via Medail, si svolgeranno lungo l’asse Borgo Vecchio-Via Medail e viceversa, tre eventi musicali: l’esibizione dei giovani cantori de “Corus in Fabula”, gruppo composto da giovanissimi cantanti curati dalla professoressa Tamara Bairo; la musica itinerante proposta dalla Santa Claus Street Band, gruppo di cinque Babbi Natali e una parata danzante a cura di Medail 31.

Domenica 8 dicembre a partire dalle 10.00, e sino alle ore 13.00, sempre in Via Medail e nel Borgo Vecchio, si esibirà la Santa Claus Street Band, con alle ore 11.00 una parata e sfilata danzante a cura di Core Gym.

Per l’intero fine settimana “dell’Immacolata”, i più piccoli potranno farsi truccare lungo le vie da alcune professioniste, divertirsi con due trampoliere e appendere le loro letterine per Babbo Natale all’Albero posizionato per l’occasione in via Medail 31.