Da Barriera al centro di Torino, la Marcia della Pace attraversa la città

Un pomeriggio dedicato alla pace, alla partecipazione e alla solidarietà attraverserà la città domenica 28 dicembre. L’appuntamento è fissato alle ore 14 in corso Palermo 109, davanti alla Parrocchia Maria Regina della Pace, punto di partenza di “2026 Passi di Pace”, una marcia intergenerazionale che dalla periferia nord di Torino raggiungerà il centro cittadino, con arrivo previsto in piazza Castello.

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza, con un invito particolare rivolto a bambini, ragazzi, giovani e alle loro famiglie, per trasformare il cammino in un momento condiviso di incontro e riflessione. Un percorso simbolico che unisce quartieri diversi della città, partendo da Barriera di Milano per arrivare nel cuore di Torino.

Nel corteo saranno presenti esclusivamente bandiere della pace, a sottolineare il carattere unitario e non politico della manifestazione. Accanto al messaggio simbolico, è previsto anche un gesto concreto di solidarietà: alla partenza della marcia verrà infatti organizzata una raccolta di generi alimentari a lunga conservazione, destinati alle famiglie in difficoltà del territorio.

“2026 Passi di Pace” si propone così come un’occasione per camminare insieme, unendo generazioni e sensibilità diverse, con l’obiettivo di promuovere una cultura della pace e dell’attenzione verso le fragilità sociali.