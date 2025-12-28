A Pino Torinese un incontro per dire no alla violenza di genere partendo dai giovani

Sabato 13 dicembre, presso l'Auditorium di piazza Maria Montessori, si è svolto l'incontro "Per non stare a guardare", promosso dal Comune di Pino Torinese nell'ambito delle iniziative dedicate alla prevenzione della violenza di genere. Un momento di confronto diretto con i giovani del territorio, che ha visto la partecipazione di rappresentanze della Consulta Giovani, delle squadre di volley e di calcio, insieme ai rispettivi allenatori. Un segnale chiaro: la prevenzione passa anche dallo sport, dall'educazione e dalla responsabilità condivisa tra generazioni.

Dopo un'introduzione sul concetto di violenza di genere, i partecipanti sono stati coinvolti in workshop ed esercizi pratici, pensati per favorire l'espressione personale e permettere ai ragazzi di prendere posizione in modo attivo e consapevole. Successivamente è stata illustrata la piramide della violenza, accompagnata da una riflessione collettiva sulle azioni preventive e sull'idea che ciascuno debba assumersi una parte di responsabilità per costruire un impegno sociale comune contro la violenza di genere, a favore di relazioni d'amore sane.

Nel corso dell'incontro sono stati individuati alcuni elementi centrali come fonti di prevenzione, a partire dagli sportelli di ascolto nelle scuole e dall'educazione affettiva, fino alla promozione di relazioni d'amore sane, basate su fiducia, rispetto, assenza di pregiudizi ed empatia nei confronti dell'altro, valorizzando libertà e sostegno reciproco.

All'incontro hanno preso parte Barbara Giacobbe e Martina Caprara, psicologhe e psicoterapeute del servizio Giovani per i Giovani del Centro Tosco di Valle ceppi, Ilaria Granata, educatrice e operatrice dello sportello antiviolenza di Pino Torinese, e Simona Finetti, educatrice e operatrice del Centro Antiviolenza InRete del Chierese.

Barbara Giacobbe ha sottolineato come "il punto cardine è che l'iniziativa è stata possibile perché ci sono stati degli adulti che ci hanno creduto, motivando i ragazzi e le ragazze essendo presenti per primi e partecipando con interesse. Molto interessante è stato mettere insieme generazioni diverse che si sono confrontate e insieme ai ragazzi ( i principali protagonisti ) sul tema della prevenzione. L'atteggiamento di tutti è stato attivo e propositivo".

Martina Caprara ha evidenziato l'importanza del metodo adottato: "Mi è piaciuta molto la sinergia chi ha condotto l'incontro. È stato importante che ogni adulto presente fosse sulla stessa linea di pensiero e fosse d'accordo sul ribadire la fiducia nei confronti dei ragazzi e il non voler insegnare nulla o fare la predica. Mi è sembrato molto bello questo evento, proprio come in una partita gli adulti sono stati i coach ma la palla era in mano dei ragazzi e hanno giocato loro".

Simona Finetti ha espresso una valutazione positiva dell'esperienza: "È stato un incontro sperimentale che è andato bene, il coinvolgimento dei ragazzi si è rivelato al di sopra delle aspettative, anche grazie al supporto degli allenatori che per rompere il ghiaccio hanno partecipato in prima persona alla discussione".

Ilaria Granata : "Creare spazi come questo significa offrire ai ragazzi e alle ragazze la possibilità di fermarsi, riflettere e riconoscere le proprie emozioni e i propri confini. La prevenzione nasce proprio qui: dal dialogo, dall’ascolto reciproco e dalla consapevolezza".

Grande entusiasmo per l'incontro da parte del Comune di Pino Torinese. L'assessora alla Cultura, Elisa Pagliasso, ha voluto infatti ringraziare le professioniste coinvolte: "Ringrazio le professioniste che si sono messe a disposizione per ideare e condurre questo importantissimo incontro, nello specifico a Barbara Giacobbe per aver proposto l'iniziativa. Come ho detto anche alle ragazze e ragazzi presenti, ci teniamo a parlarle con loro di questi temi".