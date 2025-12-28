Il teatro che rallenta: alle Fonderie Limone "Il Teatro dei Piccoli"

Domenica 28 dicembre, dalle 16, le Fonderie Limone di Moncalieri apriranno il sipario su Il Teatro dei Piccoli. Storie per crescere e per divertirsi, spettacolo teatrale inclusivo promosso da Le Rosine – Polo Artistico e Culturale e rivolto a bambine e bambini da 0 a 10 anni.

L’ingresso è a offerta libera e il ricavato sarà interamente devoluto al finanziamento del percorso di musicoterapia per bambini audiolesi dell’Istituto delle Rosine di Torino, realizzato in collaborazione con l’Ospedale Martini.

Un teatro che sceglie la semplicità

A volte bastano un muro bianco, una luce e delle ombre per costruire un mondo e far volare la fantasia. È da questa idea essenziale che nasce Il Teatro dei Piccoli, uno spettacolo che sceglie di non bombardare ma di accogliere, di non accelerare ma di ascoltare. Un progetto che va controcorrente in modo gentile e consapevole, restituendo allo sguardo e all’ascolto il loro tempo naturale.

In un’epoca caratterizzata da un flusso continuo di immagini, suoni e stimoli digitali, lo spettacolo propone un’esperienza diversa: uno spazio di calma, partecipazione attiva e immaginazione, capace di essere delicato, poetico e al tempo stesso divertente.

Ombre, luce e partecipazione

Il linguaggio scelto è quello suggestivo delle ombre, della luce e del suono. Con una parete bianca, una fonte luminosa, le mani e alcune sagome prendono vita mondi, personaggi e storie. I bambini non restano spettatori passivi: osservano, rispondono, muovono le mani, riconoscono suoni e immagini, diventando parte viva della narrazione.

Elemento centrale del progetto è la trasparenza del gioco teatrale. Non ci sono trucchi nascosti: un’attrice è in scena e dialoga con le ombre, mentre le altre attrici, pur restando fuori scena, sono visibili mentre manovrano sagome e luci. Un modo per svelare la magia e rendere chiaro che può essere ricreata anche a casa, con strumenti semplici.

Un’attenzione particolare all’inclusione

Lo spettacolo è pensato per essere accessibile anche ai bambini con disabilità uditive, in particolare a quelli con impianto cocleare o in attesa dell’intervento. Il lavoro su suoni calibrati e su una musica semplice e non invasiva permette un’esperienza rispettosa dei tempi, dei silenzi e della sensibilità di ciascuno.

Il progetto si inserisce nel percorso di musicoterapia per bambini audiolesi promosso dall’Istituto delle Rosine di Torino in collaborazione con l’Ospedale Martini, eccellenza nazionale per la sordità.

Il cast

Il Teatro dei Piccoli è interpretato da Giulia Cearini e Sara Corona, con la partecipazione amichevole di Sara D’Amario. La mise en espace è di François-Xavier Frantz, audio e suoni di Vincenzo Fiumara.

Lo spettacolo è una produzione dell’Associazione Ancora, con il sostegno del Comune di Moncalieri, in collaborazione con il Consiglio Regionale del Piemonte – Stati Generali, Prevenzione e Benessere e Fondazione CRT. Partner culturali: Associazione Filo d’Arianna, Polis Cultura, Polo Le Rosine.

Info e prenotazioni: eventi@lero