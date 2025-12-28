Epifania alla mostra “Sbam! Un percorso nella Pop Art” a Casa Francotto

È in programma per la conclusione delle festività natalizie un’attività collaterale al biglietto della mostra. Il ritrovo è previsto in Casa Francotto alle ore 10 e alle ore 15 a cui seguirà la visita guidata all’interno della rassegna espositiva. In seguito sarà possibile visitare i luoghi sotterranei di Busca con un accompagnatore abilitato.

Un’occasione davvero unica che rientra nell’iniziativa “1 biglietto 2 eventi” che da qualche anno Casa Francotto propone e che mira a valorizzare i beni del territorio attraverso esperienze nuove e adatte a tutti. L’attività durerà all’incirca due ore e mezza. Si consiglia di avere con sé una torcia/pila frontale.

La prenotazione è obbligatoria (segreteria attiva tutti i giorni dalle 14.00 alle 18.00) per tutti gli eventi collaterali:

📞 371 542 0603 (anche whatsapp)

📧 info@casafrancotto.it

Per aggiornamenti e informazioni: sbampopart.it

ORARI aperture straordinarie previste in Casa Francotto durante il periodo natalizio:

31/12/2025 CHIUSO

01/01/2026 14,30-18,30 (CHIUSO AL MATTINO)

02/01/2026 15,30-18,30

03/01/2026 10-12 & 15,30-18,30

04/01/2026 10-12 & 14,30-18,30

05/01/2026 CHIUSO

06/01/2026 10-12 & 14,30-18,30

Gli orari delle mostre

Casa Francotto (Busca)

Venerdì 15,30 – 18,30

Sabato 10-12 & 15,30-18,30

Domenica e festivi 10-12,00 & 14,30-18,30

Palazzo Salmatoris (Cherasco)

Mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9,30-12,30 & 14,30-18,30

Domenica e festivi 9,30- 12,30 & 14,30-18,30