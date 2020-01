Notte delle edicole: mercoledì 29 gennaio resterà aperta quella in via Po fino alle 22

Anche Torino parteciperà alla "Notte delle edicole", manifestazione che si terrà mercoledì 29 gennaio in tante città italiane, quando un'edicola resterà aperta fino alle 22. Si tratta dell'edicola di Maria Barberio, che si trova in via Po 51 all'angolo con via Sant'Ottavio.





Parteciperanno anche tanti altri edicolanti che insieme ai cittadini e alle autorità che

vorranno essere presenti, per una volta non per dibattiti e/o manifestazioni, ma ad

una serata conviviale. Con questa iniziativa il SI.NA.G.I. continua la campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, del mondo politico e delle amministrazioni comunali sull'importanza che riveste l'edicola nell'ambito sociale, culturale e democratico del Paese.